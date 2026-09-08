​Sergio Pininfarina, il maestro dello stile italiano avrebbe 100 anni. Celebrato al Salone Auto Torino

Ricorre oggi, 8 settembre 2026, il centenario della nascita di Sergio Pininfarina, protagonista della storia industriale e del design italiano del Novecento. Imprenditore, designer, senatore a vita e presidente di Confindustria dal 1988 al 1992, guidò per decenni l'azienda fondata dal padre Battista «Pinin» Farina, trasformandola da realtà artigianale a gruppo industriale di respiro internazionale. Per celebrare il centenario, in occasione del Salone Auto Torino 2026, dall'11 al 13 settembre a Palazzo Reale saranno allestite due iniziative: la mostra «Le Ferrari di Sergio Pininfarina» e l'esposizione fotografica «Sergio Pininfarina. Oltre il Tempo».

Sotto la sua guida Pininfarina legò il proprio nome ad alcune delle più celebri automobili di Ferrari, Lancia, Alfa Romeo e Maserati, facendo dell'innovazione e dell'eleganza i tratti distintivi del design italiano nel mondo. «Nel centenario della sua nascita desideriamo rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia industriale, culturale e sociale del nostro Paese, oltre che nella nostra Azienda e nella Famiglia Pininfarina» afferma Paolo Dellachà, ceo di Pininfarina.

«A cento anni dalla nascita, il pensiero di Sergio Pininfarina conserva una sorprendente attualità: i valori che hanno guidato la sua vita e il suo lavoro, dall'innovazione all'eleganza, dalla cultura del progetto alla visione internazionale, continuano a rappresentare il punto di riferimento per il nostro modo di interpretare il design. Per questo l'esposizione non guarda soltanto al passato. Le automobili e le immagini che raccontano la sua eredità testimoniano una visione capace di attraversare il tempo e ci ricordano quale sia, ancora oggi, la missione di Pininfarina: creare bellezza per migliorare la mobilità, gli spazi e, in definitiva, la vita delle persone».

Scomparso nel 2012, Pininfarina resta una delle figure simbolo dell'automobile italiana e di una visione del design capace di coniugare bellezza, tecnologia e innovazione.