Serie 2 Gran Coupé di nuova generazione coniuga al meglio le qualità di una comoda berlina con la sportività di una coupé

La BMW Serie 2 Gran Coupé di nuova generazione è, come il modello che l’ha preceduta, un’auto controcorrente, progettata e costruita per salvaguardare l’immagine tradizionale delle auto bavaresi, capaci di coniugare al meglio le qualità di una comoda berlina con la sportività di una coupé. E’ partendo da questo presupposto che vale la pena dire subito che seppur omologata per cinque posti, in quest’auto si sta comodi in quattro. Il quinto posto, al centro del sedile posteriore, è un po’ sacrificato. Ciò detto le sedute posteriori sono ripartite nello schema 40/20/40 (con schienali regolabili) e lo spazio nel vano bagagli oscilla tra 430 e 360 litri, in base alle versioni (a 2 o 4 ruote motrici). Una capacità apprezzabile, soprattutto tenendo conto della possibilità di guadagnare ulteriore spazio reclinando lo schienale del divano posteriore e rinunciando ai posti dietro (non necessariamente tutti).

Sono stati comunque raggiunti i giusti compromessi tra lo spazio e la comodità richiesti da una berlina e la sportività di una coupé. I sedili sono stati progettati per migliorare il comfort nei lunghi viaggi e per tutte le versioni sono disponibili le opzioni di riscaldamento e di regolazione elettrica. Tra gli optional non mancano poi i sedili sportivi, che possono anche essere abbinati a una funzione di massaggio, e per i sedili griffati M Sport è disponibile anche un supporto lombare.

Particolare interessante, gli interni sono completamente privi di rivestimenti in pelle e tra gli optional è disponibile il rivestimento in Veganza/Alcantara, abbinato a cuciture a contrasto cucite a mano per il quadro strumenti. Anche le finiture interne in alluminio fresato e retroilluminate contribuiscono all’atmosfera raffinata dell’auto.

L’abitacolo è minimal (con meno tasti fisici e un tunnel ridisegnato), creato sfruttando nuovi materiali sostenibili, e a bordo della BMW Serie 2 Gran Coupé il volante sportivo di serie può essere sostituito con un volante in pelle, anch’esso ridisegnato. Questo fa parte del pacchetto M Sport ed è dotato di palette per il cambio manuale delle marce. Il display curvo e il selettore del cambio di nuova concezione sottolineano poi il carattere progressivo degli interni. In materia di sicurezza, interessante notare che un airbag supplementare interagisce tra il conducente e il passeggero anteriore contribuendo ad ottimizzare la protezione degli occupanti.