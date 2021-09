SF90 Stradale Assetto Fiorano, un missile ad Indianapolis: la Ferrari ibrida ha stabilito il record sul giro per un’auto di serie

Nella leggendaria storia della Ferrari c’è una macchia mai lavata che riguarda l’incapacità di mostrarsi protagonista a Indianapolis, tempio americano della velocità dove un tempo si gareggiava anche con vetture di Formula 1 provenienti dall’Europa. A vuoto, negli anni 50, i tentativi fatti con Alberto Ascari e Nino Farina; non racimolarono un briciolo di gloria neanche le monoposto affidate all’importatore Luigi Chinetti, e c’è stata persino un’occasione in cui Enzo Ferrari, consapevole dei limiti della 375 Indy (troppo pesante) fece coprire il Cavallino rampante sulla carrozzeria, consapevole che nessuna delle auto provenienti da Maranello avrebbe potuto ottenere un buon risultato.

A distanza di 70 anni, però, è arrivata una inattesa soddisfazione legata alla “Ferrari americana”. Non una vittoria in corsa, ma un record qualificante, che esalta a dismisura la reputazione della casa di Maranello oltreoceano: la nuova SF90 Stradale Assetto Fiorano ha stabilito infatti il record sul giro per un’auto di serie, girando nel tempo 1’29”625 lungo il circuito di 3,925 km. Un exploit che ha regalato grande soddisfazione alla Casa di Maranello e in particolare a Matteo Torre, presidente di Ferrari North America. “Il nome SF90 Stradale – ha tenuto a dire il manager - è un omaggio ai 90 anni della Scuderia Ferrari e sottolinea il ruolo che hanno gli sport motoristici nello sviluppo delle auto stradali”.

“È stata davvero una grande emozione assistere alle straordinarie prestazioni della Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano” ha affermato da parte sua Mark Raffauf, Senior Director Race Operations dell’IMSA (International Motor Sports Association), che ha supervisionato il test, condividendo il proprio entusiasmo con quello del presidente J. Douglas Boles. “Rimaniamo – ha detto - fedeli al Dna di Indianapolis, che dal 1909 fa da banco di prova per le vetture di tutte le marche, spingendoci ad essere consapevoli che è un privilegio essere testimoni di certi progressi”. E – aggiungiamo noi - quando la protagonista di certi exploit è una Ferrari, il valore dell’impresa cresce a dismisura. Nonostante la lunga crisi e la mancanza di vittorie in Formula 1.