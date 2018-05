She's Mercedes, a Vallelunga corso guida sportiva per donne. In pista anche Cristiana Capotondi e Federica Fontana

ROMA - She's Mercedes, il brand della Stella nato per aprire una porta di accesso all'universo femminile, attraverso esperienze, storie personali ed eventi, è sceso in pista a Vallelunga per il primo corso AMG Driving Academy dedicato esclusivamente alle donne. Un'iniziativa nata con il contest legato alla short series “Anna quella che (non) sei”, sviluppato in collaborazione con FoxLife, che tra quasi 3.000 partecipanti ha sorteggiato cinque ambasciatrici She's Mercedes per una giornata ad alte prestazioni a fianco degli istruttori della scuola di guida sportiva della Stella. Un'esperienza di guida esclusiva in compagnia di tante amiche della Stella, tra cui l'attrice Cristiana Capotondi e la showgirl e blogger Federica Fontana.

Il corso, riservato esclusivamente alle donne, è stata l'occasione per apprendere in piena sicurezza le nozioni base della guida sportiva ed aprire una porta di accesso ad un mondo di passione e divertimento abitualmente presidiato da un pubblico maschile.

«Questa nuova iniziativa She's Mercedes ci permette di portare valori tradizionalmente orientati verso un target maschile, in un contesto nuovo ed estremamente stimolante - ha dichiarato Cesare Salvini, direttore Marketing Mercedes-Benz Italia - Il nome del nostro marchio si ispira ad una donna, così come una donna, Bertha Benz, è stata la prima automobilista della storia. Entrare in contatto in maniera così diretta e coinvolgente con il pubblico femminile ci assicura un osservatorio privilegiato, di fondamentale importanza per le nostre strategie di “Best Customer Experience”».