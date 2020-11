She’s Mercedes compie 5 anni, il booklet dedicato alle donne. Storie dall’universo femminile in una serie di incontri digitali

ROMA - Che si tratti di una nota imprenditrice nel mondo della finanza, un pilota o una professoressa di intelligenza artificiale, la forza femminile è multiforme. Da cinque anni, Mercedes-Benz si impegna in un dialogo con le donne di tutto il mondo attraverso la sua iniziativa internazionale ‘She’s Mercedes’, per comprendere al meglio le loro esigenze e l’immagine di sé nel campo della mobilità e offrire loro un’esperienza di marca contemporanea. Questa community femminile in continua crescita, si ispira e si rafforza a vicenda. In occasione dell’anniversario è stato pubblicato un booklet digitale, che racconta le storie di tante donne e del loro ruolo nella società che ha lasciato il segno a livello internazionale. Il booklet digitale ‘Inspiring women - a tribute to female success stories’ tratta diversi argomenti: istruzione, lavoro e carriera, affari, finanza e benessere, nonché società, famiglia e mobilità e digitalizzazione.

Il gruppo fornisce, inoltre, approfondimenti sul proprio sviluppo, sia per le impiegate che per i clienti. Quanto sono importanti le esigenze individuali per l’acquisto ed i servizi legati ai prodotti? A cosa attribuiscono particolare importanza le donne quando acquistano un’ auto o visitano l’officina? Sensibilizzare i professionisti internazionali di vendita e assistenza di Mercedes-Benz a queste domande è una componente centrale di Shès Mercedes. La fonte di ispirazione fin dall’inizio è la pioniera automobilistica Bertha Benz, che ha sostenuto il sogno di suo marito Carl Benz più di 130 anni fa e ha coraggiosamente preso un’iniziativa. Fu la prima donna a fare un viaggio a lunga distanza a bordo di un veicolo - da Mannheim a Pforzheim - nel 1888, dando così vita al concetto di automobile. Ha gettato le basi per un’industria automobilistica completamente nuova. Un altro esempio è Mércèdes Jellinek, figlia di Emil, un uomo d’affari austriaco all’epoca il più grande rivenditore di veicoli di Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG). Nel 1900, DMG registrava il nome ‘Mercédès’ come marchio legalmente protetto.

La scritta curva ‘Mercedes’ è diventata il nuovo marchio di fabbrica sui radiatori delle autovetture DMG. Ancora oggi, il suo nome è saldamente ancorato ai veicoli della casa di Stoccarda. Per celebrare l’anniversario, Mercedes-Benz ha creato per la community She’s Mercedes nuove opportunità di trovare ispirazione, anche in tempi di maggiori incontri digitali. Ad esempio, sul sito web di Shès Mercedes è possibile richiedere ‘sessioni di mentoring’ in cui cinque partecipanti hanno la possibilità di scambiare idee direttamente con una donna ispiratrice in una sessione online personale, interattiva ed esclusiva. Inoltre, dall’inizio di dicembre si terrà online ‘Female Creator Panels’. In 60 minuti di discussioni sul palco digitale, i modelli di ruolo e gli esperti di Daimler AG - così come oratori esterni di vari settori forniranno interessanti approfondimenti sul loro lavoro e discuteranno i temi attuali che muovono la community di She’s Mercedes.

I panels saranno trasmessi in digitale sul sito web di She’s Mercedes e sui canali social. Lanciata nel 2015 al Salone Internazionale dell’Automobile (IAA), l’iniziativa persegue l’idea di base di networking, scambio e dialogo in più di 70 paesi. Offre alle donne l’opportunità di espandere le proprie reti e di ispirarsi e potenziarsi a vicenda in esperienze ed eventi esclusivi. Allo stesso tempo, Mercedes-Benz avvicina il proprio mondo del marchio alla community e apprende di più sulle loro esigenze e desideri nel settore della mobilità.Numerose donne hanno già preso parte agli eventi Shès Mercedes in tutto il mondo.