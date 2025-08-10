Shelby, a Pebble Beach si celebrano i 60 anni della Cobra 427. Saranno esposte tutte le varianti della sportiva Usa

Per celebrare i 60 anni della Shelby Cobra 427, saranno esposte durante il concorso d'eleganza di Pebble Beach 2025 tutte le varianti di questa sportiva il cui nome deriva dal suo motore da 427 pollici cubi. Così, all'evento ci saranno la versione Comp, da competizione, la S/C, da semi-competizione, e le varianti Street e Narrow Hip, oltre alla prima ed all'ultima Cobra prodotte.

Rispetto alla Shelby Cobra degli inizi, quella del 1962, che fu creata abbinando un telaio AC Ace a un motore Ford V8 da 260 pollici cubi, poi sostituito dall'unità più grande da 289 pollici cubi, la Shelby Cobra 427 del 1965, presentava, oltre al motore particolarmente performante, un nuovo telaio. Elementi che la portarono a dominare le corse SCCA ed a divenire un punto di riferimento dal punto di vista delle prestazioni. «Carroll aveva un forte legame personale con Pebble Beach, avendo corso e vinto qui negli anni '50 e, successivamente, avendo esposto le sue auto al concours - ha dichiarato la presidente del concours, Sandra Button - quindi siamo onorati di presentare le sue Cobra quest'anno».