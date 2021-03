Shell e Maserati, collaborazione per l’olio motore degli ibridi. Bassa viscosità per proteggere il turbo

MODENA - Sulla scia del lancio della prima auto elettrificata del Tridente, la nuova Ghibli Hybrid, Shell e Maserati hanno ampliato la loro collaborazione tecnica e commerciale di lunga data con il lancio del nuovo olio Shell Helix Ultra Hybrid 0W-30 studiato specificamente per i motori ibridi di Maserati. La collaborazione tra i due marchi di eccellenza nei rispettivi settori risale al 2007 e da allora Maserati raccomanda i lubrificanti Shell per tutte le sue vetture. Il lancio del nuovo olio motore co-branded per i motori ibridi del Tridente è il primo passo nel comune impegno dei due brand a lavorare insieme per supportare la strategia di elettrificazione di Maserati. Il nuovo prodotto va infatti ad aggiungersi agli oli Shell Helix Ultra 5W-40 e 10W-60 per i motori diesel e a benzina della Casa di Modena, che sono già stati specificamente sviluppati per garantire prestazioni durature e protezione eccellente durante l’intero ciclo di vita dei motori delle vetture.

«Attraverso la scelta di una soluzione ibrida finalizzata all’esaltazione delle prestazioni ma sempre attenta al risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni, Maserati ha acceso la fiamma dell’innovazione energetica che la proietta nel mondo dell’elettrificazione senza tradire la vera identità e il DNA del brand - ha dichiarato Alberto Pantanelli, head of Maserati parts & service - Da tempo collaboriamo con Shell e ci è dunque parso naturale avviare insieme lo sviluppo di nuovi oli motore co-branded che consentano ai clienti Maserati di massimizzare la potenza e le prestazioni dei motori delle loro vetture. I motori ibridi richiedono una lubrificazione specifica, i cui requisiti non possono essere soddisfatti dagli oli formulati solo per i tradizionali motori a combustione interna. Grazie al livello di eccellenza raggiunto nel campo dell’innovazione e alla sua profonda conoscenza dei requisiti tecnici specifici delle motorizzazioni elettriche, Shell è il partner ideale per la realizzazione di prodotti di alta qualità che entrambi desideriamo offrire ai nostri clienti Maserati».

Sviluppato in sinergia con Maserati per soddisfare i rigorosi requisiti tecnici dei motori ibridi ad altre prestazioni, Shell Helix Ultra Hybrid 0W-30 - che può essere acquistato in Europa e in Asia presso i concessionari ufficiali Maserati - è un olio motore completamente sintetico che offre un eccezionale controllo dei residui e un’eccellente protezione del turbocompressore anche a temperature estreme del motore. La sua bassa viscosità protegge inoltre dai danni conseguenti alla pre-accensione a basso regime (LSPI), garantendo nel contempo un miglior rendimento del carburante. «In questo anno molto importante per la Casa del Tridente, siamo orgogliosi di avere rinnovato la nostra collaborazione tecnica e commerciale, con il lancio di questo lubrificante co-branded specificamente formulato per i nuovi motori ibridi Maserati - ha commentato Marco Marsili, vicepresidente e country chair di Shell Italia - Questo è un altro importante traguardo raggiunto dalla collaborazione che Maserati e Shell hanno avviato nel 2007 e ci auguriamo di diventare il partner di riferimento per l’innovazione e la tecnologia nel percorso di Maserati verso l’elettrificazione». Con il lancio del nuovo prodotto per motori ibridi, l’intera gamma di oli motore co-branded Maserati e Shell Helix Ultra è stata completamente rinnovata con nuove caratteristiche premium che esprimono ed esaltano la nuova identità visiva di Maserati.