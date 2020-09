Si chiama Nettuno il motore da record nato in Maserati. Debutterà sulla super-sportiva MC20

MODENA - Si chiama Nettuno, ed è il motore che segna l'inizio di una nuova era in casa Maserati. È stato sviluppato dai tecnici e dagli ingegneri del Tridente che hanno fatto ampio ricorso a contenuti mutuati dalla Formula 1 per coniugare l'incremento delle prestazioni con la riduzione dei consumi.

Un sfida importante, affrontata con impegno, competenza e passione di cui ha dato prova il team che dopo oltre vent'anni ha riportato all'interno l'intera gestazione e la nascita di un populsore con il coinvolgimento di tutte le più evolute strutture aziendali, dal Maserati Innovation Lab di via Emilia Ovest alle officine di via delle Nazioni, storica sede della divisione Corse, vera fucina della leggenda sportiva del marchio. Senza dimenticare, ovviamente, il Polo Motori nella «culla» dell'azienda di via Ciro Menotti dove allo sviluppo definitivo fa seguito l'avvio della produzione.

Inutile dire che tanto impegno non poteva che sfociare in un'autentica rivoluzione tecnologica come quella rappresentata dal 6 cilindri 3.0 biturbo a carter secco in grado di erogare 630 cv e 730 Nm di coppia massima disponibili a partire da 3.000 giri. Un'unità da record, considerata la potenza specifica di 210 cv/litro. Tra le innovazioni coperte da numerosi brevetti quella che fa la differenza, rappresentandone in un certo senso l'anima tecnologica, è l'inedito sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione.

Ovviamente un motore con queste caratteristiche non può avere un «cliente» come gli altri: il primo modello a utilizzare il nuovo Nettuno sarà la super-sportiva MC20, prodotta anch'essa nella fabbrica di via Menotti e destinata a riportare il marchio nel mondo delle competizioni. Per gli appassionati del Tridente e per gli amanti delle belle automobili italiane l'appuntamento è per il 9 e 10 settembre 2020 – ovviamente a Modena – in occasione dell'evento «Mmxx – The time to be audacious» durante il quale oltre a mostrare il nuovo gioiello la Maserati alzerà il velo sul suo futuro nel quale ci sarà ampio spazio sia per nuovi modelli, sia per innovativi sistemi di propulsione.