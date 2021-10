Si vendica di 3 multe tagliando gomme ad auto vigili. Donna aveva chiesto trattamento di favore nei parcheggi

CAMPOROSSO - Una giovane madre che per vendicarsi di tre multe ricevute ha tagliato per altrettante volte i pneumatici della vettura di servizio della polizia locale di Camporosso, è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Quest'ultima contestazione deriva dal fatto, che lo scorso 24 settembre la pattuglia non ha potuto raggiungere il luogo di un incidente per l'improvviso abbassamento di pressione di due ruote, che ha costretto gli agenti a fermarsi e a richiedere assistenza stradale.

In un primo istante gli agenti pensavano si trattasse di un fatto accidentale, ma quando l'episodio si è ripetuto, hanno subito capito che vi poteva essere la responsabilità di terzi. Così hanno installato una telecamera mobile vicino al parcheggio della vettura di ordinanza, cogliendo la giovane donna mentre stava attuando la sua vendetta. All'origine del danneggiamento la richiesta della donna di avere un trattamento di favore per quanto riguarda la sosta a disco orario. In pratica avrebbe voluto posteggiare a proprio piacimento, senza rispettare il regolamento.