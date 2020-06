Sicurezza: bimbo di 11 anni sfreccia sul monopattino elettrico sotto gli occhi della Polizia nel cuore di Roma

ROMA - Ma il monopattino a propulsione elettrica è un giocattolo per bambini o un mezzo di trasporto per adulti? La risposta giusta è scontata: è un mezzo di micromobilità urbana caldeggiato dal Governo, che prima l’ha equiparato alla bicicletta elettrica (Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2019) poi ha deciso di promuoverne la diffusione accordando un bonus (fino al 60% del valore) a coloro che ne acquistano uno in questi tempi di difficile ripresa economica (DL Rilancio post lockdown).

Il fatto che un monopattino elettrico possa, in nome della salvaguardia ambientale, sostituirsi a un tradizionale mezzo di trasporto ha provocato non pochi dubbi, perplessità e polemiche, non solo per la delusione patita dal settore automotive (ignorato dagli incentivi), ma anche per le oggettive difficoltà di guida di un veicolo con ruote piccole, che costringe l’utilizzatore a un equilibrio instabile sulle strade spesso sconnesse delle nostre città (Roma su tutte).

La foto che vedete qui in alto è emblematica del pressapochismo con cui viene gestita la mobilità urbana in una delle capitali più importanti del mondo, qual è Roma: in Piazza del Pantheon è possibile che un bambino di 11 anni, per giunta senza casco (obbligatorio fino ai 18 anni) passi impunito sul suo monopattino elettrico davanti a una pattuglia della Polizia urbana.

Secondo il Codice della Strada l’età minima per guidare un monopattino elettrico è 14 anni e la circolazione è consentita esclusivamente su strade dove il limite per le auto è di 50 Km/h; si possono utilizzare le piste ciclabili e si può entrare nelle aree pedonali, purché non si superino i 6 km/h (i modelli più veloci possono raggiungere i 25 km/h). In pratica sono equiparati alle biciclette, e sono a tutti gli effetti “veicoli” riconosciuti dalla legge, anche se l’assicurazione non è obbligatoria e l’uso del casco (come sulle bici) è imposto fino al compimento dei 18 anni.

Per i trasgressori sono previste multe da 100 a 400 euro. Lasciar fare (come nel caso della foto scattata a Roma, davanti al Pantheon) in nome delle (discutibili) politiche ambientali di Governo e amministrazioni comunali può mettere a repentaglio la sicurezza di tutti. A Roma come in qualsiasi altra città italiana.