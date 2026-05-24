Sicurezza stradale, 4 ragazzi su 10 superano regolarmente i limiti di velocità

l tour dedicato alla sicurezza stradale promosso dalla Polizia e da Autostrade per l'Italia ha raggiunto dal 2023 oltre 450 istituti scolastici e circa 34.000 studenti. Nella tappa di Trento, durante il Festival dell'economia, sono emersi i dati dell'Osservatorio «Non Chiudere gli Occhi» di Skuola.net in collaborazione con Autostrade per l'Italia: quasi un giovane su due dichiara di utilizzare lo smartphone mentre guida, mentre 2 ragazzi su 3 ammettono di mettersi al volante quando sono stanchi o affaticati e 4 su 10 superano regolarmente i limiti di velocità.

Allo stesso tempo, i dati evidenziano segnali incoraggianti: rispetto al 2023 cresce il rispetto delle norme di sicurezza come l'uso di cinture e casco e aumenta la consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti al volante. In particolare, 8 giovani su 10 riconoscono un effetto positivo concreto delle attività di educazione stradale svolte con esperti, forze dell'ordine, testimonial e familiari di vittime della strada. Nel corso della mattinata i relatori hanno incontrato studenti e giovani partecipanti al Festival per sensibilizzare sul valore della prevenzione, sul rispetto delle regole e sui comportamenti responsabili alla guida, anche attraverso il racconto di esperienze dirette e dati concreti sull'incidentalità e sulle principali cause di rischio.