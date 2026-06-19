Singapore, al via primi veicoli senza conducente. A bordo ci sarà un autista di sicurezza

A partire dal prossimo 22 giugno, la società di trasporti di Singapore ComfortDelGro metterà in servizio i suoi primi veicoli a guida autonoma. L'annuncio è stato dato oggi dalla Land Transport Authority (LTA), l'autorità governativa per i trasporti della città-stato. I nuovi mezzi, dotati di cinque posti a sedere, sono stati progettati dalla società cinese Pony.ai. Per motivi di sicurezza, a bordo sarà comunque presente un autista, pronto a intervenire in caso di necessità. La decisione segue una fase di sperimentazione avviata lo scorso aprile, durante la quale oltre 1.500 passeggeri hanno già usufruito con successo del servizio.