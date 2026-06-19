Singapore, al via primi veicoli senza conducente. A bordo ci sarà un autista di sicurezza

NEWS
A partire dal prossimo 22 giugno, la società di trasporti di Singapore ComfortDelGro metterà in servizio i suoi primi veicoli a guida autonoma. L'annuncio è stato dato oggi dalla Land Transport Authority (LTA), l'autorità governativa per i trasporti della città-stato. I nuovi mezzi, dotati di cinque posti a sedere, sono stati progettati dalla società cinese Pony.ai. Per motivi di sicurezza, a bordo sarà comunque presente un autista, pronto a intervenire in caso di necessità. La decisione segue una fase di sperimentazione avviata lo scorso aprile, durante la quale oltre 1.500 passeggeri hanno già usufruito con successo del servizio.
sabato 20 giugno 2026 - Ultimo aggiornamento: 16:59 | © RIPRODUZIONE RISERVATA