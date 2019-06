Anas, info lavori in corso per evitare code in autostrada: sezioni dedicate sul sito internet

ROMA - Più informazione su cantieri e lavori in corso in autostrada per scegliere il tragitto migliore ed evitare code e rallentamenti. Anas potenzia il proprio sito web con due nuove sezioni dedicate alle necessità di utenti e viaggiatori: le pagine ‘Lavori in corso’ e ‘Ordinanze Web’, entrambe attive su www.anas.it

La prima è una sezione che viene aggiornata con cadenza quotidiana e riporta lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri disseminati lungo la rete autostradale. Ulteriori dati reperibili su ‘Lavori in corso’ sono quelli relativi agli impegni contrattuali sottoscritti da Anas con le ditte appaltatrici, che avvisano l’utente circa i tempi previsti per la conclusione delle opere.

Tutte le notizie presenti su questa pagina sono georeferenziate: navigando sulla mappa e selezionando la regione di interesse è infatti possibile visualizzare i dettagli sui singoli interventi. Altrimenti la ricerca può essere svolta attraverso la maschera dedicata tramite la dicitura della tratta stradale, oppure digitando la tipologia o il nome dei lavori in corso.

La voce ‘Ordinanze Web’ è invece stata aggiunta all’interno della sezione Infoviabilità, e contiene tutte le ordinanze di Anas emesse a partire dal 2018. Si tratta di provvedimenti che riguardano la rete autostradale e che concernono modifiche, provvisorie o permanenti, della circolazione.