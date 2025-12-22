Skoda, arriva kit di trasformazione Made in Italy da auto M1 ad autocarro N1 fase 2. Per Octavia Wagon, Karoq, Kodiaq e Scala

Skoda lancia sul nostro mercato un kit di trasformazione autocarro dedicato a quattro sue autovetture. Prodotta dall'italiana Focaccia Group Automotive, questa proposta permette di convertire da M1 a N1 Fase 2 i modelli Octavia Wagon, Karoq, Kodiaq e Scala, potendo così utilizzarli per la propria attività lavorativa, godendo di tutti i relativi benefici fiscali. La soluzione adottata ha la particolarità di essere reversibile, così dopo un certo periodo di utilizzo è possibile far eliminare le parti aggiunte presso gli stessi centri specializzati che ne hanno effettuato l'installazione, per poter chiedere l'aggiornamento della carta di circolazione e ripristinare l'omologazione originaria come autovettura. "Škoda Italia - chiarisce un comunicato - ha collaborato con l'azienda specializzata Focaccia Group Automotive, i cui tecnici hanno sviluppato specifici kit di ancoraggio che vengono installati nel vano bagagli e che permettono di mettere in sicurezza il carico trasportato per lavoro.

Il kit si compone di piastre e ganci che vengono assicurati al pianale dell'auto nella zona del vano bagagli, tramite collanti, in modo da evitare operazioni di saldatura. Questo approccio consente sia un montaggio veloce, sia la possibilità di rimuovere il kit una volta terminato l'impiego strumentale del veicolo o in caso di rivendita, e di poter così ripristinare l'omologazione M1 (autovettura) a tutto vantaggio del valore residuo». Il kit può essere ordinato in concessionaria insieme al veicolo nuovo a 1.200 euro più Iva per tutti modelli tranne che per Kodiaq 7 posti, per cui sono richiesti 300 euro in più anche a causa delle necessarie operazioni di smontaggio dei due sedili della terza fila che vengono sacrificati nella variante N1. Nei prossimi mesi il kit sarà messo in commercio anche per altri modelli della Casa di Mladá Boleslav, inclusa l'ammiraglia Superb Wagon.