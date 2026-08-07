Skoda avvia la produzione del nuovo Peaq. Il maxi Suv elettrico a sette posti è realizzato a Mladá Boleslav

Škoda ha avviato la produzione in serie del nuovo Peaq, il suv elettrico a sette posti che diventa il modello di punta del costruttore ceco all'interno della famgilia dei veicoli elettrici. Realizzato presso lo stabilimento di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, Peaq viene assemblato sulla stessa linea produttiva dei modelli elettrici Elroq ed Enyaq e della Octavia, una soluzione che consente di adattare rapidamente la produzione alla domanda del mercato. Presentato a giugno, il nuovo suv a sette posti ha già raccolto quasi 8.500 ordini entro la fine di luglio.

Nella variante al vertice della gamma, Peaq è equipaggiato con la più grande batteria mai installata su una Škoda, da 91 kWh di capacità lorda, che, secondo quanto dichiato dal costruttore, garantisce un'autonomia superiore a 640 chilometri. Il lancio di Peaq, insieme a quello dell'Epiq prodotto nello stabilimento spagnolo di Pamplona, porta a quattro i modelli elettrici della gamma Škoda e raddoppia l'offerta a zero emissioni del marchio nel 2026. Nei primi sei mesi dell'anno, inoltre, quasi il 23% delle vetture prodotte negli stabilimenti cechi dell'azienda è stato completamente elettrico, a conferma della crescente importanza della mobilità a batteria nella strategia del marchio Škoda.