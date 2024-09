Skoda Elroq, sarà svelato il 1 ottobre il nuovo suv compatto elettrico con la nuova identità di stile

Skoda Elroq, è tutto pronto per il reveal online previsto per il 1 ottobre prossimo del suv elettrico di segmento C che si posizionerà al di sotto della Enyaq e al di sopra della Epiq le cui fattezze sono state invece già svelate lo scorso marzo anticipando la lunghezza di 4,1 metri, il prezzo a partire da 25mila euro e il debutto previsto per il 2025.

La Elroq segue il naming delle altre elettriche Skoda la cui denominazione inizia con la E (come elettrico) e finisce con la q, come avviene per tutti i suv dotati di propulsioni tradizionali come Kamiq, Kodiaq e Karoq. L’Elroq si propone apertamente come l’alternativa elettrica a quest’ultima con dimensioni simili, dunque con una lunghezza intorno ai 4,4 metri. La Elroq tuttavia presenterà diverse novità stilistiche riassunte nella filosofia Modern Solid e che, dopo averle intraviste attraverso schizzi, teaser e le immagini dei prototipi ancora camuffati, vedremo poi su tutte le prossime novità in arrivo dal marchio di Mlada Boleslav.

Il primo elemento è il faro a quattro segmenti di luce che fa parte di un frontale definito Tech-Deck Face dove, al posto della solita calandra Skoda, ci sarà un pannello in nero lucido che ha anche un ruolo funzionale, per ospitare dietro di esso tutti i sensori necessaria ai sistemi di guida assistita. L’altra novità fondamentale sarà l’utilizzo della scritta Skoda, con un nuovo lettering, al posto del tradizionale logo. Il Tech-Deck sarà la faccia delle Skoda del futuro.

I quattro segmenti del faro hanno ognuno funzioni ben precise. Ci sarà una versione full led ed una altra a matrice di Led comporta da 36 segmenti luminosi in grado di creare più combinazioni di illuminazione per garantire, allo stesso tempo, visibilità e sicurezza senza abbagliare. In questo caso, ci sarà un’apertura superiore supplementare per la marcia diurna. I gruppi ottici posteriori avranno ancora forma C, saranno a Led e saranno anch’essi in due versioni, quella superiore con elementi cristallini per effetti estetici particolari.

La Elroq sarà basata sulla piattaforma MEB, come la Enyaq e molte altre elettriche del gruppo Volkswagen, e offerta in 4 versioni. La 50 avrà batteria da 55 kWh (52 kWh netti) e motore sincrono a magneti permanenti posteriore da 125 kW, la 60 avrà invece una batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e 150 kW di potenza ed entrambe avranno la velocità massima limitata a 160 km/h. La 85 e 85x avranno invece la batteria da 82 kWh (77 kWh netti): la prima avrà il solo motore posteriore da 210 kW e la seconda un motore asincrono anteriore con la trazione integrale per una potenza totale di 220 kW.

Entrambe raggiungeranno 180 km/h, avranno un’autonomia di 560 km e il caricatore a corrente continua fino a 175 kW e tutte le versioni potranno ricaricarsi dal 10% all’80% in 28 minuti grazie anche alla funzione di preriscaldamento. Il caricatore a corrente alternata sarà da 11 kW e Skoda ha pronti sia un sistema di pagamento unificato ia una gamma di wallbox domestiche intelligenti. La nuova Elroq potrà montare cerchi da 19 fino a 21 pollici e avrà un cx aerodinamico di 0,26.

L’abitacolo avrà linee semplici e nette e sarà realizzato con materiali attenti all’ambiente come il Recytitan, al 78% da PET riciclato e altri ancora derivati anch’essi da polyestere recuperato senza ulteriori trattamenti chimici. L’abitabilità si annuncia generosa, come su tutte le Skoda, con un bagagliaio, dotato di piano regolabile, che va da 470 a 1.580 litri più 48 litri di vani sparsi per l’abitacolo e le soluzioni pratiche Skoda come la rete per riporre i cavi di ricarica sotto la cappelliera.

La strumentazione sarà su schermo da 5” solidale al piantone come la Enyaq completabile con l’head-up dsplay a realtà aumentata. Il sistema infotainment avrà uno schermo da 13”. La dotazione di sicurezza potrà contare su 9 airbag e su una suite completa di assistenza alla guida più funzioni di parcheggio automatiche in grado di memorizzare fino a 5 scenari di manovra. Ora non rimane che attendere il 1 ottobre e vedere com’è fatta davvero la Skoda Elroq.