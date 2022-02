Skoda Enyaq Coupe IV, iniziata la produzione nello stabilimento di Mladá Boleslav. 120 unità al giorno a regime

VERONA - È iniziata, presso lo stabilimento principale di Škoda a Mladá Boleslav, la produzione della nuova Enyaq Coupé iV. Come il modello SUV, anche Enyaq Coupé iV si basa sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen e la capacità produttiva del nuovo coupé arriverà a regime a oltre 120 unità al giorno, realizzati dalle stesse linee in cui sono prodotti i modelli Enyaq iV, Octavia e Octavia iV. «Lo scorso anno - ha dichiarato Michael Oeljeklaus, Membro del Board di Škoda Auto per Produzione e Logistica - abbiamo prodotto 50.000 unità di Enyaq iV. Ora iniziamo un nuovo capitolo avviando la produzione Enyaq Coupé iV e mi congratulo con la squadra per aver portato a termine con successo la fase di preparazione.

È un grande onore per tutti noi che la versione coupé del nostro SUV 100% elettrico sia anch’essa prodotta qui a Mladá Boleslav cuore pulsante del Brand». La versione coupé di Škoda Enyaq iV combina linee sportive con spazi generosi e offre un bagagliaio con una capacità di 570 litri. Il tetto panoramico in vetro, di serie, è il più grande di sempre su un modello di serie Škoda e abbraccia l’intero tetto. Allo stesso tempo, è più sottile e offre ai passeggeri più spazio per la testa. Il coefficiente aerodinamico del nuovo modello è stato migliorato e si attesta a 0.234 cd, contribuendo all’elevata efficienza energetica. A seconda della configurazione, l’autonomia massima arriva a 545 km nel ciclo WLTP, il che rende Škoda Enyaq Coupé iV adatta anche per lunghi viaggi.