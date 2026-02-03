Škoda Epiq, ecco le prime immagini ufficiali della compatta elettrica con camuffatura colorata

In attesa dell'anteprima mondiale, prevista per la prima metà del 2026, la Škoda Epiq viene mostrata in versione definitiva, con una camuffatura colorata, attraverso delle foto ufficiali. Il nuovo Suv 100% elettrico della casa boema, pensato per un utilizzo quotidiano, esprime il minimalismo del linguaggio stilistico Modern Solid in cui spicca un disegno della fiancata particolarmente equilibrato nelle proporzioni da cui si intravedono dei cerchi neri a 3 razze. Nella parte bassa del paraurti anteriore, invece, si notano 8 prese d'aria verticali, mentre i gruppi ottici appaiono sdoppiati e, da quello che si intravede, con firme luminose sottili al di sotto del cofano.

Nella vista posteriore spicca il trattamento del paraurti che richiama le prese d'aria presenti all'anteriore e si intravede un disegno dei gruppi ottici che sottolineano la larghezza dell'auto. Il lunotto è circondato da due elementi laterali che si uniscono allo spoiler alla fine del tetto, provvisto di barre portatutto e di un'antenna a forma di pinna di squalo. Ulteriori dettagli saranno diffusi in prossimità dell'unveling dell'auto che, nonostante le dimensioni da B-Suv, avrà un bagagliaio capiente, si stima di quasi 500 litri, mentre l'autonomia prevista è di oltre 400 chilometri. Il listino dovrebbe partire da circa 25.000 euro, in modo da essere accessibile a chi vuole avvicinarsi ad un SUV a batteria per scoprirne le potenzialità.