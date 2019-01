Skoda Kamiq, ecco le linee del city Suv: Passerella mondiale a Ginevra 2019

ROMA - Sarà svelato in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2018 il nuovo Kamiq, Suv di piccole dimensioni di cui Skoda ha rilasciato alcune immagini che ne raccontano il design e il linguaggio stilistico adottato. Kamiq ha un look imponente con una novità importante che riguarda il frontale: i gruppi ottici anteriori sono su due livelli con luci di marcia diurna posizionate in alto. Sempre davanti si fa notare anche una calandra ampia e tridimensionale, caratteristica tipica del design dei Suv del marchio, che riprende le linee scolpite del cofano sovrastante. Lo spoiler anteriore di colore grigio sottolinea invece il look off-road del modello, mentre per la prima volta su un Suv Skoda troviamo indicatori di direzione dinamici sia anteriori sia posteriori.

La significativa altezza da terra, le ruote larghe e il diffusore sottolineano la personalità di Kamiq. Al posteriore, invece, si fa notare una reinterpretazione della forma a C dei gruppi ottici posteriori tipica di Skoda e per la prima volta c'è la scritta Skoda in lettere divise al centro del portellone invece del logo della freccia alata. «Nel nostro nuovo city Suv Kamiq abbiamo implementato una configurazione dei gruppi ottici completamente nuova. I fari anteriori su due livelli donano a Kamiq uno stile unico e rappresentano un’ulteriore interpretazione dell’apprezzato linguaggio stilistico tipico dei nostri Suv.», commenta Oliver Stefani, Responsabile Design di Skoda.