Skoda Scala, ecco la numero uno. Iniziata la produzione della nuova compatta

MLADA BOLESLAV – Il primo modello della Freccia Alata sviluppato su una delle declinazioni, la A0, piattaforma modulare trasversale (Meb), è stato prodotto presso lo stabilimento di Mlada Boleslav, nella Repubblica Ceca. La Skoda Scala rappresenta «un nuovo capitolo»nella storia del marchio, ha spiegato Bernhard Maier, il Ceo del costruttore della galassia del gruppo Volkswagen. Skoda punta infatti a «ridefinire il posizionamento del marchio nel segmento» delle compatte.

L'erede della Rapid Spaceback era stata presentata in Israele anche per sottolineare i suoi elevati contenuti tecnologici: non solo Skoda, ma l'intero gruppo hanno cooperazioni con società del paese. Grazie alla nuova architettura, l'inedito modello potrà disporre di interessanti sistemi di sicurezza attiva e di un comfort anticipato da «segmento superiore». Tra le funzioni che agevolano il guidatore ci sono il Lane Assistant, il Blind Spot Detect e la sua evoluzione, il Side Assistant con Rear Traffic Alert, l'Adaptive Cruise Control. La Skoda Scala potrà venire ordinata anche con gruppi ottici anteriori e posteriori full-Led.

In attesa del debutto della Citigo a zero emissioni e del concept elettrico Vision iV (entrambi in vetrina al prossimo Salone di Ginvera), Skoda ha deciso di puntare almeno su una alimentazione “alternativa”. Della gamma dei cinque motori turbo Euro 6d-temp, fa parte anche l'unità G-Tec a metano, peraltro non disponibile al lancio, ma prima della fine dell'anno. Per limitare le emissioni medie del gruppo ed aumentare le agevolazioni per i clienti (almeno in Italia), questa soluzione sarà monovalente. Significa che il serbatoio di benzina è ridotto, appena 9 litri.

Il propulsore di riferimento è il 3 cilindri da 1.0 litri, che nella variante G-Tec arriva a 90 CV di potenza ed a 145 Nm di coppia. In versione standard a benzina la stessa unità sarà a listino con 95 e 115 CV (rispettivamente 175 e 200 Nm). Poi ci sono il più prestazionale benzina a quattro cilindri da 150 CV ed il Tdi da 1.6 litri con Scr e filtro antiparticolato, sempre da 115 CV: entrambi dispongono di 250 Nm di coppia.

La Scala è lunga 4,36 metri di lunghezza e dispone di un bagagliaio estremamente capace, tra i 467 ed i 1.410 litri di capienza. Grazie ad una eSim integrata e di serie, la Scala sarà la prima Skoda ad essere sempre connessa. Ordinando lo Sport Chassis Control la compatta diventa più sportiva perché il telaio è ribassato di 15 millimetri. In Italia la commercializzazione comincerà entro la fine di marzo. I primi modelli arriveranno negli show room della Freccia Alata in maggio.