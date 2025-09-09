Škoda svela allo IAA Mobility la Epiq. Prototipo del futuro city Suv 100% elettrico

Škoda ha presentato la show car Epiq, prototipo del futuro SUV cittadino 100% elettrico, durante il workshop del Gruppo Volkswagen all'IAA di Monaco, insieme agli altri modelli della Electric Urban Car Family. Lungo 4,1 metri, Epiq anticipa un Suv compatto con autonomia fino a 425 km e capacità di carico di 475 litri. Offre spazio per cinque passeggeri ed è pensato per l'uso quotidiano e per i viaggi. Il prezzo del modello di serie sarà simile a quello dell'attuale Kamiq, con l'obiettivo di offrire un'opzione elettrica accessibile su larga scala. Il CEO Klaus Zellmer ha definito Epiq un passo verso la mobilità elettrica quotidiana, grazie a design semplice, abitabilità, comandi ergonomici e gestione digitale intuitiva.

È il primo modello Škoda sviluppato interamente secondo il linguaggio di design Modern Solid, con linee decise, stile pulito e funzionale. La carrozzeria è verniciata in colore Cashmere opaco, con finiture nere lucide e firma luminosa a LED a forma di T. I fari principali sono integrati nel paraurti, con dettagli in grigio Cosmo. La fiancata presenta una linea "tornado" che separa i vetri dalla carrozzeria, conferendo al SUV un look dinamico. All'interno, lo spazio è ben organizzato, con vani portaoggetti, ganci, scomparti nascosti e ricarica wireless per smartphone.

Il cruscotto combina comandi fisici, rotelle tattili e interfacce digitali, per un'esperienza d'uso comoda e intuitiva. Il modello sarà prodotto nello stabilimento Volkswagen di Navarra, in Spagna, nell'ambito della strategia del Brand Group Core per le auto elettriche urbane. Il piano prevede quattro modelli elettrici, distribuiti tra tre marchi del gruppo. Il debutto del modello definitivo è atteso per metà 2026.