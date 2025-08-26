Skoda Vision O, al Salone di Monaco il concept che offre un assaggio della prossima Octavia Wagon

Skoda sarà presente al Salone di Monaco con la Vision O, studio di station wagon che darà più di un indizio su un modello che inizia proprio con la lettera O, ovvero la Octavia la cui attuale quarta generazione è stata presentata nel 2020 e nel 2026 compie i fatidici 6 anni che sono il tempo di vita medio di un modello che appartiene a questi segmenti.

Per anticipare le fattezze della Vision O, la Skoda ha diffuso tre foto e tre brevi filmati da 15 secondi: i primi due fanno vedere la vettura in controluce mostrandone le luci e la silhouette aerodinamica, un aspetto al quale la casa ceca ha prestato sempre grande attenzione; la seconda fa vedere l’abitacolo che, nonostante il buio, mostra una strumentazione a tutta larghezza sulla plancia e poggiatesta anteriori costituiti da una maglia vuota al proprio interno.

Skoda fa sapere che questa configurazione è voluta e realizzata attraverso la stampa 3D per esprimere un concetto fondamentale: l’utilizzo di materiali di origine naturale o riciclati e, a loro volta, recuperabili e riciclabili per la promozione dei principi dell’economia circolare. Dunque stile, efficienza e rispetto dell’ambiente per un concept destinato presto a diventare realtà e a dare una spinta ulteriore ad un marchio che in Europa è terzo nelle vendite ed è cresciuto dell’8% nella prima metà dell’anno.