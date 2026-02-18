Sky, al via lo spettacolo dei motori: oltre 1.800 ore di gare e più di 17 campionati da raccontare dalla Formula 1 alla MotoGP

MILANO – La stagione 2026 del motorsport è pronta a entrare nel vivo. Su Sky Sport, e in streaming su NOW, si accendono i motori di un’annata che si annuncia tra le più ricche e articolate di sempre. Oltre 1.800 ore di dirette, più di 300 dedicate a studi, rubriche e approfondimenti, 41 weekend di gara, 17 campionati e più di 200 sfide distribuite su cinque continenti compongono un’offerta editoriale senza precedenti, con l’esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike e una copertura costante anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sulla newsletter Sky Sport Insider e sui canali social ufficiali.

Il primo semaforo verde è imminente. Dopo l’avvio del Mondiale Rally, scattato lo scorso gennaio da Monte Carlo, saranno le derivate di serie della Superbike a inaugurare ufficialmente la nuova stagione televisiva con il round australiano di Phillip Island, mentre la MotoGP scatterà il 1° marzo in Thailandia e la Formula 1 prenderà il via l’8 marzo a Melbourne. Da quel momento fino a dicembre sarà una lunga cavalcata senza soste.

Particolare attenzione è riservata alla nuova era della Formula 1, chiamata a vivere uno dei cambi regolamentari più radicali della propria storia. Nuove monoposto, nuove power unit e un quadro tecnico completamente rivisto promettono di riscrivere gerarchie e riferimenti. Il racconto sarà affidato a una squadra consolidata e altamente specializzata. La telecronaca vedrà Carlo Vanzini come voce principale, affiancato per tutta la stagione da Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero, con il supporto tecnico di Matteo Bobbi e Vicky Piria. Mara Sangiorgio sarà inviata dal paddock, mentre Davide Camicioli si alternerà tra studio e circuito. A Fabio Tavelli sarà affidato il post gara con Race Anatomy F1, affiancato da ospiti come Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola e Carolina Tedeschi per analizzare a fondo i temi del weekend.

L’approfondimento tecnico sarà ulteriormente valorizzato dalla Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi, che analizzerà aerodinamica attiva, nuove power unit e strategie con il supporto di strumenti avanzati e intelligenza artificiale. L’esperienza di visione sarà arricchita dalla qualità 4K e dalle funzionalità interattive di Race Control, con on board camera dedicate, battle channel e timing in tempo reale.

La stagione di Formula 1 proporrà 24 Gran Premi e 6 Sprint, con il tradizionale epilogo di Abu Dhabi a dicembre. Il weekend di Monza sarà uno dei momenti centrali, trasmesso anche in chiaro su TV8 insieme ad alcune Sprint selezionate. L’inizio del campionato sarà preceduto dai test in Bahrain, raccontati con telecronaca di Andrea Sillitti, Ivan Capelli, Mara Sangiorgio e Vicky Piria, con collegamenti degli inviati Davide Camicioli, Matteo Bobbi e Roberto Chinchero.

Accanto alla Formula 1 si riapre la caccia al titolo in MotoGP, che resterà su Sky fino al 2027. Il mondiale delle due ruote riparte dalla Thailandia con 22 Gran Premi e il format della Sprint Race al sabato. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda, affiancato dal commento tecnico di Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà pre e post gara dallo studio mobile dello Sky Truck, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni saranno gli inviati ai box, con Ludovica Guerra presente come wild card in alcune tappe stagionali. Le sfide di Moto2 e Moto3 saranno raccontate da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che oltre al ruolo di commentatore tecnico sarà protagonista anche della nuova rubrica Techno dedicata alla tecnica motociclistica. Cristiana Buonamano guiderà Race Anatomy MotoGP, spazio di analisi a caldo e a freddo del Gran Premio appena concluso.

Resta centrale anche la Superbike World Championship, confermata fino al 2027. In cabina di commento per la Superbike ci saranno Edoardo Vercellesi e Max Temporali, impegnati anche nella realizzazione di monografie e speciali dedicati alle moto che hanno fatto la storia. Tutte le gare della Superbike saranno trasmesse in diretta anche su TV8.

L’offerta motorsport di Sky si estende inoltre alla Formula 2, alla Formula 3 e alla F1 Academy. Le voci di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi, mentre la F1 Academy sarà raccontata da Andrea Sillitti e Vicky Piria. Il mondo Endurance del FIA World Endurance Championship vedrà al microfono Matteo Pittaccio, Marco Nesi e Biagio Maglienti. Il GT World Challenge Europe sarà commentato da Ivan Nesta, mentre per il WRC le voci saranno Lucio Rizzica e Rosario Triolo, affiancati dagli esperti tecnici Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario D’Esposito. Per la IndyCar Series in cabina di commento ci saranno Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio.

Anche Sky Sport 24 avrà un ruolo chiave con Reparto Corse, l’approfondimento del lunedì e martedì che riepiloga i momenti decisivi del weekend. Marta Abiye e Paolo Beltramo cureranno lo spazio dedicato alla MotoGP, mentre Davide Camicioli e Matteo Bobbi svilupperanno i temi legati alla Formula 1.

Non mancherà la parte digitale che accompagnerà ogni fase della stagione. SkySport.it riparte con il lancio di Speed, la nuova newsletter firmata Sky Sport Insider. Sui social, i profili ufficiali continueranno a raccontare in tempo reale qualifiche, gare e retroscena, parlando in particolare a un pubblico giovane e altamente ingaggiato. Undici mesi di gare, analisi, approfondimenti e storie dentro e fuori dalla pista: lo spettacolo dei motori è pronto a tornare protagonista nella Casa dello Sport.