Smart #2, ecco le prime prime immagini “rubate” nei test di validazione. La nuova compatta arriverà alla fine del 2026

L'attesissima city car 100% elettrica, destinata a raccogliere l’eredità della fortwo, è attualmente impegnata nei test su strada della nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), ideata per dar vita ad una nuova generazione di modelli urbani a zero emissioni. Il progetto di smart #2 prosegue secondo i piani e il costruttore ha diffuso le prime immagini che ritraggono la city car durante i test di validazione. La première mondiale è confermata per il 2026. Mentre prosegue lo sviluppo della nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA), i tecnici smart stanno svolgendo i test utilizzando le carrozzerie dell'attuale smart for two, confermando comunque le dimensioni compatte del veicolo nonché la configurazione a due posti, due porte e trazione posteriore.

Stando alle informazioni diffuse dal costruttore, le novità riguardano principalmente design completamente rinnovato di carrozzeria e interni firmato dal team Mercedes-Benz e il cuore tecnologico, rappresentato dalla piattaforma ECA che accoglie una motorizzazione elettrica di ultima generazione e sicurezza avanzata. In questa fase di test, gli ingegneri si stanno concentrando sulla dinamica di guida principale: affinando l'assetto e la maneggevolezza per l'agilità urbana, verificando la resistenza strutturale e ottimizzando le prestazioni dell'impianto frenante. Contemporaneamente, in altri centri di prova stanno validando la sicurezza in caso di collisione, la durata delle sospensioni, le prestazioni delle batterie, i sistemi software e i sistemi di climatizzazione in diverse condizioni.