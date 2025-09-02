Smart #2, il ritorno della city car ultracompatta elettrica si avvicina. Teaser con l'ombra su un muro di Roma

Smart moltiplica per due i motivi d'interesse della sua presenza alla IAA Mobility di Monaco. E lo fa con due distinti annunci, uno che arriva dalla sede cinese di Hangzhou (ricordiamo che il brand è controllato pariteticamente da Mercedes-Benz AG e Geely Automobile) e l'altro che è firmato Smart Europe e che arriva da Leinfelden-Echterdingen in Germania. Proprio quest'ultimo annuncio - che riguarda un prodotto che non sarà esposto all'evento nella città bavarese - riveste la maggiore importanza, anche per il mercato italiano. Torna infatti la city car ForTwo, quella che ha fatto grande (anche grazie ai clienti dello Stivale) la marca in passato al 100% di Mercedes. Lo annuncia nella nota dell'azienda lo stesso Dirk Adelmann, ceo di Smart Europe che conferma «il nostro progetto due e l'imminente lancio della smart #2, che segnano una pietra miliare per il marchio Smart su scala globale.

La #2 darà forma a una nuova era di mobilità urbana individuale - sottolinea Adelmann - soprattutto in città 'smart' come Roma o Parigi». «La decisione arriva al momento giusto, poiché beneficiamo dei rispettivi punti di forza dei nostri principali azionisti Mercedes-Benz e Geely e godiamo di un solido sostegno da parte di nuovi investitori, insieme al successo del lancio sul mercato della Smart #5. La nuova Smart #2 diventerà un'aggiunta unica ma autentica al nostro portafoglio di prodotti completamente elettrici smart in Europa». Gli appassionati della ForTwo, o meglio della #2, si dovranno accontentare per il momento di alcune immagini teaser tra cui è sicuramente la più emotiva quella in cui l'ombra della prossima minicar urbana svetta su un muro in ambiente chiaramente romano. Il modello successore della minicar urbana a due posti ForTwo, che era nata 27 anni fa - si legge nella nota - debutterà verso la fine del 2026 completando con successo il 'progetto due' che comprende l'introduzione a livello mondiale di tre modelli completamente elettrici entro tre anni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Firmata nello stile dal team di design Mercedes-Benz, la Smart #2 sarà prodotta in Cina ed è attualmente nella fase finale di progettazione e sviluppo. La nota anticipa senza fornire dettagli che la vettura presenterà nuove soluzioni tecnologiche per il segmento inaugurato dalla ForTwo originale 27 anni fa. Per il momento, dunque, chi visterà lo stand Smart alla IAA Mobility di Monaco dovrà accontentarsi di vedere esposta l'intera gamma della Smart attuali, molto lontane nelle dimensioni dalla rivoluzionaria city car del 1998. Ci sarà soprattutto, si legge nel comunicato in arrivo da Hangzhou, il suv premium di medie dimensioni Smart #5, che debutta ad un Salone automobilistico europeo. Recente vincitore del Red Dot Design Award per il Product Design, la #5 offre più spazio, versatilità e tecnologia. È alimentata da una piattaforma a 800 Volt, che consente un'autonomia notevolmente superiore e capacità di ricarica rapida.

Dalla Cina si sottolinea anche come a Monaco, grazie ad una collaborazione con la Fondazione Keith Haring, la presenza Smart alla IAA Mobility evidenzi l'impegno a rendere l'arte accessibile a tutti. Al Mobility Summit sarà esposta l'esclusiva Keith Haring Art Car (già vista al Salone di Shanghai) che funge da elemento scultoreo centrale e incarna la filosofia comune di un 'uso intelligente dello spazio'. La collaborazione è tangibile anche all'Open Space attraverso il tema 'Celebrate the Streets', dove elementi dell'eredità di Keith Haring si fondono nell'esperienza lifestyle di Smart.