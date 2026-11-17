È nata svizzera, è diventata tedesca ed oggi è anche un po’ cinese, ma la Smart, quella vera ed autentica, è soprattutto italiana per il grande successo che ha trovato nelle nostre città. Dunque, per farla rinascere non si poteva che affidare la direzione del progetto ad un nostro connazionale. Marco Sina è il Product Manager della nuova Smart #2 e gli brillano gli occhi mentre rimira quella che definisce il suo “golden boy” e, per puro caso, è verniciata in un prezioso ed elegante Platinum Gold. «Per me è un grande orgoglio come italiano – afferma il giovane manager con un passato in BMW, Pininfarina e Mercedes – aver riportato in vita il prodotto che ha reso Smart quello che è. Per me poi la Smart due posti ha un valore particolare perché è stata la prima macchina con la quale andavo al liceo. La mia connessione con lei non è solo di nazionalità, ma anche e soprattutto personale. Con lei ho un rapporto emotivo».

Si capisce subito che per uno così, rifare la “smartina” non è stato semplicemente il compito affidatogli dalla sua azienda, ma esplorare la propria vita in un percorso a ritroso che oggi deve necessariamente guardare avanti, partendo dai punti di forza e quelli di debolezza, ma anche ascoltando quelle che uno psicoterapeuta chiamerebbe risonanze. Ecco perché la Smart sembra essere cresciuta con lui: è lei, ma si vede che è diversa soprattutto nell’abitacolo, più premium, è meno colorata e un po’ meno… giocattolo. «È diventata più adulta – è la sintesi di Sina – perché è nata nel 1998, ma siamo nel 2026 e per questo i materiali e il feeling sono diversi: il DNA è rimasto lo stesso, ma è più matura.

Dunque lo spazio è utilizzato più intelligentemente, il bagagliaio ha sempre la ribaltina, ma è più grande ed è ancora più pratico e poi l’abitacolo è più digitale. Abbiamo integrato la strumentazione con lo schermo centrale, ma è rimasto l’elemento di personalizzazione: possiamo scegliere colori e accessori che ci permettono di sistemare al meglio la borsa o gli occhiali per rendere la nostra Smart un’estensione di noi stessi e farne non un semplice mezzo per andare da A a B, ma un’estensione di noi stessi e del nostro stile di vita». Dopo il ragazzo, ecco che parla di nuovo il product manager.

«Abbiamo mantenuto le dimensioni e la maneggevolezza – continua Sina – e poi abbiamo migliorato anche la sicurezza, soprattutto in città. Abbiamo 4 freni a disco, il cruise control con lo stop&go e il blind spot detection che segnala se c’è qualcosa che sta arrivando da dietro come una bici o un veicolo che non abbiamo visto. Abbiamo inoltre migliorato il comfort in cabina, soprattutto grazie alle sospensioni posteriori indipendenti a 5 bracci, e l’autonomia che è di 290 km, ma in ambito urbano può essere maggiore. E anche l’esperienza di ricarica è migliorata: con il caricatore a corrente continua dal 10% all’80% ci vogliono 20 minuti». Alla fine però non può non parlare l’italiano e, se gli chiediamo che cosa gli piace della #2, la risposta è immediata: «Il design. Ogni volta che la vedo è “la” Smart, quella con cui sono cresciuto».