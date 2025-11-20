Smart #5 Brabus, record ricarica elettrica con picco di 411 kW su rete pubblica. Rifornimento dal 10 all'80% in 15 minuti

La Smart #5 Brabus ha stabilito un nuovo primato per la mobilità elettrica in Italia, raggiungendo un picco di potenza in ricarica di 411 kW su infrastruttura pubblica, valore mai registrato prima nel Paese da un'auto elettrica di serie. Nel corso dello stesso test ha completato il passaggio dal 10 all'80% in 15 minuti e 18 secondi, segnando un traguardo che avvicina i tempi di rifornimento dell'elettrico a quelli dei motori tradizionali. La prova è stata realizzata dal divulgatore Paolo Mariano, fondatore del canale YouTube mariano_elettrico, in collaborazione con Wired Italia. Il test si è svolto sulla nuova HYC1000 di Alpitronic, colonnina da 1.000 kW di potenza massima, prima installazione pubblica attiva in Europa dotata di connettori MCS e CCS, affiancata da una seconda unità da 600 kW con doppio CCS.

Grazie all'architettura a 800 volt, alla batteria da 94 kWh netti e al pre-riscaldamento automatico, la Smart #5 Brabus ha toccato il picco di 411 kW e mantenuto una media di 282,82 kW per l'intera sessione. Una performance che conferma l'ingresso della ricarica ultraveloce in una fase ormai matura e accessibile.In meno di 16 minuti è stata ripristinata un'autonomia pari a circa 270 km in uso autostradale o oltre 330 km in ciclo misto, dati che segnano un passo avanti nella riduzione dei tempi di attesa per la ricarica.

La Smart #5 Brabus si conferma così tra le protagoniste dell'innovazione elettrica, combinando prestazioni elevate e soluzioni pensate per l'utilizzo quotidiano. Oltre alla ricarica ad alta potenza in corrente continua, il modello offre un approccio completo anche in corrente alternata, grazie al caricatore trifase da 22 kW di serie, pensato per garantire rapidità e flessibilità anche su infrastrutture urbane o domestiche.