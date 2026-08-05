Smart aggiorna la gamma: arriva la #5 Premium AWD e debutta la Black Collection. Sul model year 2026 novità anche per #1 e #3

Smart rinnova la propria gamma di modelli elettrici con l'introduzione del Model Year 2026 per Smart #1, Smart #3 e Smart #5, ampliando l'offerta con nuove motorizzazioni, allestimenti e possibilità di personalizzazione. Tra le principali novità spiccano il debutto della Smart #5 Premium a trazione integrale e l'arrivo della nuova Black Collection, disponibile sulle versioni Pro+ dei tre modelli. L'aggiornamento punta a rafforzare la competitività della gamma intervenendo sugli aspetti più apprezzati dalla clientela, con un'offerta orientata a maggiore versatilità, personalizzazione e caratterizzazione estetica.

La principale novità riguarda la smart #5 Premium AWD, che affianca la già disponibile versione a trazione posteriore. La nuova variante adotta la tecnologia dual motor per la trazione integrale, con l'obiettivo di migliorare stabilità e sicurezza su fondi a bassa aderenza e in condizioni climatiche difficili, mantenendo le dotazioni della versione Premium, tra cui impianto audio Sennheiser, sedili anteriori ventilati, posteriori riscaldati e autonomia elevata. La versione sarà proposta con un sovrapprezzo di 2.500 euro rispetto alla configurazione a trazione posteriore. Contestualmente debutta la Black Collection, disponibile per Smart #1, #3 e #5 Pro+ con un prezzo superiore di 600 euro rispetto all'allestimento di riferimento.

Il pacchetto introduce una serie di elementi estetici in nero, tra cui griglia anteriore, diffusore posteriore, minigonne, barre al tetto e cerchi dedicati per ciascun modello, oltre alla vernice nera della carrozzeria inclusa e alla possibilità di abbinare vetri oscurati, per un'immagine più sportiva e ricercata. L'aggiornamento interessa anche la personalizzazione, con l'introduzione di nuove combinazioni di colori per esterni e rivestimenti interni, pensate per offrire ai clienti una scelta più ampia senza rinunciare alla coerenza stilistica della gamma. I modelli aggiornati, insieme alla nuova Smart #5 Premium AWD e alla Black Collection, sono ordinabili in Italia e Spagna dal 30 luglio, mentre il lancio negli altri mercati europei avverrà nei mesi successivi.