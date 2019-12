Dallo “Smart Cockpit” al bagagliaio supercapiente, tante le “chicche” della nuova Renault Clio

FIRENZE - La quinta generazione della Renault Clio è un concentrato di novità, tutte interessanti. Partiamo dalla plancia, l'elemento chiave è lo “Smart Cockpit”, il display multimediale da 9,3 pollici è il più grande mai realizzato da Renault. Questo tablet verticale leggermente ricurvo ingrandisce visivamente la plancia, conferisce grande modernità all’abitacolo e migliora la leggibilità dello schermo. Orientato verso il conducente, con il nuovo sistema Easy Link, offre in maniera semplificata tutte le prestazioni multimediali.



Montati per la prima volta su Clio, i deflettori d’aria sono collocati in corrispondenza dei passaruote anteriori, contribuendo a ridurre le turbolenze e a migliorare le performance aerodinamiche, a vantaggio dei consumi. Tuttavia, aggiungono sicuramente dinamicità e sportività al design complessivo della vettura, impreziosito anche da dettagli come l’antenna shark, i fari a LED e il profilo cromato intorno ai finestrini laterali

L’Orange Valencia, una delle nuove tinte disponibili, introdotta insieme al Brun Vison e al Blu Celadon, esalta la dinamicità della nuova Clio e le conferisce una particolare lucentezza grazie allo specifico trattamento a base di una vernice color arancio utilizzata per la prima volta nell’industria automobilistica. In totale, vengono proposte 11 tinte di carrozzeria e 3 pacchetti di personalizzazione esterna (rosso, arancio e nero).

L’architettura del vano bagagli è stata ottimizzata per rendere la forma quanto più possibile cubica. Il sistema audio premium BOSE non riduce il volume del bagagliaio, che raggiunge i 391 litri - che si aggiungono ai 26 litri di vani portaoggetti interni – rivendicando così il miglior volume della categoria. Il doppio pianale facilita il carico nell’utilizzo quotidiano mentre, ripiegando i sedili posteriori, si ottiene un piano di carico piatto.