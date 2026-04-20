Smart Concept #2, lo spirito della Fortwo rivive nello stile e nelle proporzioni. La mitica due posti è pronta a tornare protagonista

La smart a due posti è pronta a tornare protagonista in città, si chiamerà smart #2 e il suo design sarà anticipato dal Concept #2, uno studio svelato dal brand attraverso le prime immagini di alcuni particolari ed i primi bozzetti ufficiali. Nei disegni è evidente un taglio dei fari anteriori che richiama quello degli ultimi modelli del marchio, mentre la vista laterale riprende lo stile della fortwo con la tipica silhouette. Le aperture nella zona laterale del paraurti anteriore e i passaruota muscolosi rendono l'auto ben piantata a terra, mentre altri elementi in oro caldo creano una particolare combinazione bicolore con la finitura matte bianca.

La funzione diventa espressione di stile sulla Concept #2, in linea con la filosofia del brand «Love, Pure, Unexpected», e il disegno pulito, insieme ai particolari ricercati come fibbie e inserti in pelle, richiamano un minimalismo moderno con influenze fashion di fascia premium. In questo modo si ripropone lo spirito della fortwo nell'era elettrica. Questo concept, che riporta in auge un concetto di auto capace di rivoluzionare la mobilità nei grandi centri urbani, sarà protagonista dello smart Global Brand Event, in programma il 22 aprile, a Pechino, e condividerà la scena con l'anteprima mondiale della smart #6 EHD2, la prima berlina fastback premium del marchio, disegnata dal Mercedes-Benz Global Design Team ed esclusiva per il mercato cinese. In seguito smart prenderà parte anche ad Auto Beijing 2026, che si terrà dal 24 aprile al 3 maggio.