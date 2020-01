Smart EQ, attacco a tre punte per un futuro green

ROMA - Innovativa, digitale ed elettrica: Smart per i suoi modelli fortwo e forfour ha voluto il meglio. La nuova generazione di smart fortwo coupé, cabrio e forfour propone proposte complete di mobilità sostenibile. Cominciamo col dire che le versioni disponibili per il mercato italiano sono quattro: pure, passion, pulse e prime. Sono tutte caratterizzate da allestimenti più ricchi ed esclusivi, già dalla versione d’ingresso. La nuova generazione, regala alla regina delle city car quattro line esclusive rese ancora più ricche da tre pacchetti dedicati che sottolineano il carattere delle versioni.



I prezzi partono da 25.000 euro per la versione fortwo, 25.649 per il modello a quattro posti forfour e 28.394 per la smart EQ fortwo cabrio.personalizzazione individuale ha sempre rappresentato un elemento di grande valore per il mercato italiano. Insomma si può scegliere di tutto e di più a seconda delle esigenze o solo per essere più alla moda.

Vediamo le quattro versioni così come le presenta il Gruppo Mercedes. Pure: già la versione d’ingresso introduce elementi nuovi rispetto al passato offrendo di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la Radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15’’ dal nuovo design e il pacchetto comfort che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante.Passion: oltre agli equipaggiamenti disponibili su pure, la versione passion offre 2 varianti di interni (black/black o black/blue), il volante sportivo multifunzione in pelle , i cerchi in lega bicolore 15’’ e il modulo ready to package, la ‘black box’ per la nuova generazione di servizi ‘ready to’. Inoltre, a rendere ancora più esclusiva questa line, è disponibile di serie l’Advanced Package con smart Media system e Android Auto e il comodo bracciolo centrale.

Pulse: un ulteriore upgrade della gamma che porta a bordo la pedaliera sportiva in acciaio e i cerchi in lega bicolore da 16”, ma soprattutto il Premium Package con tetto panorama, frangivento, telecamera posteriore e rete porta oggetti.

Prime: la line più esclusiva e ricercata, con un’inedita dotazione di equipaggiamenti che ne enfatizzano, sicurezza, comfort ed estetica. Sono, infatti, di serie gli interni in pelle, i sedili riscaldabili, i cerchi in lega da 16” a 8 razze e la predisposizione per l’alloggiamento dell’iPad nel caso della versione forfour. L’Exclusive Package di serie la rende ancora più ricca con l’introduzione di fari full Led, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatica. C’è anche da dire che la nuova generazione di Smart fortwo coupé, cabrio e forfour propone un modello completo di mobilità sostenibile.