Smart festeggia il “Natale di Roma”. In prima fila con le elettriche Fortwo e Forfour

ROMA - Si sono appena spenti i riflettori sul primo Gran Premio di Formula E, e Roma si appresta a vivere un altro evento “elettrizzante”, legato alle celebrazioni per il cosiddetto Natale della Capitale, festività laica legata alla fondazione della città, che si celebra ogni anno il 21 aprile. La nuova scossa arriva grazie a Smart, il marchio delle auto tascabili di proprietà di Mercedes Benz, che ha fatto di Roma la smart-city per eccellenza, con oltre 200.000 unità vendute dal 1998. Un record mondiale.

Dal 21 al 25 aprile, dunque, sulla terrazza del Pincio il marchio Smart renderà omaggio alla Capitale in occasione di Eterna 2771, festival di cui è main sponsor assieme a Mercedes. Tra le tante iniziative che animeranno il “Villaggio per la Terra” (manifestazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità) ci saranno anche l’esposizione e i test-drive delle nuove Smart Fortwo e Forfour 100% elettriche. E questa sarà, per il pubblico, un’occasione propizia per “saggiare” il futuro. E’ noto infatti che tra non molto questi modelli diventeranno gli unici della gamma Smart, vista la decisione della Casa, annunciata già nel 2017, di abolire entro il 2020 le motorizzazioni benzina e diesel.

Gli Electric hub per prenotare un test-drive a emissioni zero saranno allestiti in Viale delle Canestre e Piazzale Ferdowsi, mentre le auto saranno a disposizione del pubblico in due postazione all’interno di Villa Borghese. Inutile dire che il programma prevede un contorno di spettacoli e animazione, con jam session di carpool karaoke coordinate dal “re dei social” Luca Vecchi, leader dei The Pills, gruppo di affermati videomaker particolarmente amati dai giovanissimi.

L’occasione sarà propizia anche per riproporre, dopo la parata inaugurale in occasione della Formula E dell’Eur, la presentazione del neonato trofeo Smart EQ fortwo e-cup, campionato monomarca riservato alle vetture in allestimento Brabus del neonato marchio ecologico EQ di proprietà del gruppo tedesco, che si svolgerà in cinque tappe, tra giugno e ottobre, con gare sui circuiti cittadini di Torino e Milano e negli autodromi di Misano, Vallelunga e Mugello.

Intanto, però, tutte le attenzioni sono ora concentrate sulla Capitale. «La città di Roma - ha dichiarato Benito De Filippis, amministratore delegato di Mercedes-Benz Roma - offre un patrimonio artistico e culturale senza eguali e allo stesso tempo guarda al futuro e si apre al concetto di smart city, l’habitat ideale per sviluppare progetti di mobilità intelligente e sostenibile attraverso la nostra vettura elettrica e i primi prodotti della famiglia EQ, il nuovo brand 100% elettrico della nostra azienda».