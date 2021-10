Smart, futuro del marchio riparte da un foglio bianco. La Concept #1 apre capitolo completamente nuovo per il brand

Si sta aprendo una nuova era per Smart, che si reinventa a partire da un foglio bianco. Ad aprire il nuovo cammino ci pensa Concept #1, ovvero la concept car svelata ieri come un'anticipazione del primo modello che aprirà di fato la strada alla nuova generazione di Smart. Il concept SUV ha anche il compito di introdurre il marchio in un segmento di mercato in forte espansione come quello delle small e compact car. La smart Concept #1, che da Smart hanno assicurato sia molto simile al modello che andrà in produzione (che però non avrà portiere controvento e avrà incede un classico montante c), vara per la casa automobilistica un nuovo concetto di veicolo, con un posizionamento premium e high-tech ancora più marcato, sottolineato da numerosi elementi interni ed esterni.

Tra i primi dettagli che evidenziano il cambiamento, ci sono le fasce a LED sull'anteriore e sul posteriore, ma anche l'illuminazione ambientale. Lo stile ha in comune con lo storico modo di fare Smart gli interni, che sono spaziosi rispetto alle dimensioni esterne compatte. La 'rivoluzione' Smart affonda le radici nel recente passato, quello che ha visto, nel 2019, la creazione della joint venture tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile, che hanno intrapreso un nuovo capitolo della storia aziendale. I due partner paritari hanno infatti manifestato l'intenzione di trasformare Smart in un produttore leader a livello globale di veicoli premium elettrici. La rete globale di Geely si occuperà dello sviluppo della nuova generazione smart, mentre lo stile di interni ed esterni sarà curato dal design network globale di Mercedes-Benz.

"L'Italia ha sempre rappresentato uno dei principali mercati per smart, che nel corso degli anni è riuscita a trasformare i clienti in veri e propri fan - ha dichiarato Lucio Tropea, CEO di Smart Italia srl - e Smart, che più di venti anni fa ha rivoluzionato il concetto di automobile, oggi si prepara ad una nuova rivoluzione che conserva i valori che da sempre distinguono il nostro brand e li porta nel futuro con un nuovo concept premium". E di nuovo, nella Smart del futuro, c'è praticamente tutto, a cominciare dal design progressivo che è un segno della trasformazione del brand. "Abbiamo creato un DNA stilistico completamente nuovo - ha spiegato Gorden Wagener, Chief Design Officer del gruppo Daimler - che ha il potenziale per affermare smart come marchio leader nel design".