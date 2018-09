Smart spegne 20 candeline a Parigi e festeggia con il concept Forease

PARIGI - Smart festeggia il suo ventesimo compleanno al Salone dell’ Auto di Parigi presentando una show car che reinterpreta il piacere della guida urbana con una sferzata di freschezza. Smart forease è un’ auto dal carattere estroverso, una soluzione semplice per la mobilità urbana. Una citycar per viaggiare open-air e senza stress nel caos metropolitano, grazie anche alla trazione 100% elettrica. La configurazione aperta e lo stile minimalista di smart forease sono un omaggio ai rivoluzionari studi smart «crossblade» (2001) e «forspeed» (2011). Smart forease, così come il marchio stesso, è sinonimo di carica emozionale, gioia di vivere e di uno stile di vita sostenibile e trasmette in modo semplice e diretto il piacere di guidare in città.

Rigorosamente aperto, si basa su smart EQ fortwo cabrio richiamando lo stile dei precedenti studi del 2001 e del 2011. In questo concept open-air gli esterni si fondono con gli interni, restituendo sempre lo stesso contrasto cromatico, per cui l’abitacolo concorre all’effetto esteriore della vettura. Puntano a questo effetto anche alcuni dettagli tecnici dell’abitacolo dove si distinguono i due display circolari che sostituiscono le bocchette di ventilazione centrali nella plancia portastrumenti, poiché non manca certo il ricircolo di aria fresca. Sui display vengono visualizzati, ad esempio, i contenuti dell’app ‘ready tò, che apera ad un universo di innovativi servizi. L’impianto audio assicura un sound perfetto per ascoltare musica o telefonare, e sono integrati a vista nella parete posteriore della plancia, a sottolineare il carattere cool e scanzonato della vettura.