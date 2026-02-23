​Smart, superati brillantemente i test invernali in Islanda per #5 Brabus e #1 Pulse. Autonomia, efficienza ricarica e controllo trazione sono ok

Tre modelli Smart hanno completato il programma di test invernali in Islanda, dopo oltre 2.600 chilometri di prove in condizioni climatiche particolarmente severe. Due smart #5 Brabus e una smart #1, tutti equipaggiati con trazione integrale, sono stati protagonisti dei test su strade ghiacciate con neve profonda fino a 50 centimetri e superfici a bassa aderenza con l'obiettivo di validare tre aspetti chiave per l'utilizzo quotidiano di un veicolo elettrico: stabilità dell'autonomia, efficienza della ricarica e controllo dinamico della trazione.

Per quanto riguarda l'autonomia, particolare attenzione è stata dedicata alla gestione termica intelligente del veicolo: il sistema di precondizionamento, attivabile anche tramite app, consente di portare abitacolo e batteria alla temperatura ottimale prima della partenza, contribuendo a preservare autonomia e comfort.

Dal punto di vista della ricarica a basse temperature, invece, i tecnici Smart hanno testato un sistema di gestione termica che preriscalda la batteria in modo mirato, confermando la stabilità delle performance di ricarica anche in presenza di temperature sottozero, garantendo tempi e potenze coerenti con l'utilizzo quotidiano nei mercati europei.

Infine, per quanto riguarda il comportamento dinamico in condizioni di aderenza estremamente ridotta, i sistemi di controllo si sono dimostrati in grado di intervenire centinaia di volte al secondo, analizzando parametri quali slittamento delle ruote, angolo di sterzata, accelerazione laterale e imbardata.