Smart: il suv #3 è previsto per il salone di Shanghai ad aprile. Avrà dimensioni simili alla ID.4 e l’architettura della #1

Smart, in base a quanto è stato riportato da carscoops.com, presenterà il nuovo Suv elettrico, denominato #3, in occasione dello Shanghai Auto Show, nel mese di aprile. Sempre, in base alle indicazioni di carscoops.com, le vendite, in Cina, dovrebbero partire entro la fine del 2023, mentre l’arrivo della vettura nel Vecchio Continente sarebbe previsto per il 2024.

Dalle foto pubblicate in rete si evidenziano forme simili alla #1, ma le proporzioni sarebbero similari a quelle della Volkswagen ID.4. Infatti, in base dati ai dati diffusi dal sito in questione, si evince che la smart #3 dovrebbe avere queste dimensioni: 4.400 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza, 1.600 mm di altezza, e 35 mm in più di passo rispetto alla #1. La smart #3 dovrebbe riprendere dalla #1 l’architettura di base, mentre potrebbero essere previste, per carscoops.com, due configurazioni: una con un solo motore elettrico al posteriore, per una potenza di 268 CV, ed un’altra con un ulteriore propulsore sull’asse anteriore che porterebbe i cavalli a 422.