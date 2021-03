Smart, Suv elettrico in rampa di lancio. Debutto del concept in settembre, su piattaforma SEA e motore da 268 cv

STOCCARDA - Il concept di Suv elettrico firmato Smart potrebbe essere una delle principali novità dello IAA Monaco, il Salone dell’ Auto che si svolgerà in formato ibrido (parte fisico e parte virtuale) a settembre nella capitale della Baviera, al posto della precedente location a Francoforte. Ad annunciare questo progetto, che sarà il primo frutto della JV tra Mercedes e la socia cinese Geely nell’ambito del brand Smart à stato lo stesso Daniel Lescow. vice president of global sales, marketing & aftersales di Smart. In un post sulla piattaforma professionale LinkedIn Lescow ha confermato l’esistenza del progetto del suv (sigla interna HX11) che sarà realizzato sulla piattaforma SEA per auto elettriche sviluppata da Geely.

«Alcuni saranno sorpresi nell’apprendere che Smart farà un suv completamente elettrico - si legge su LinkedIn - Sarà un veicolo spazioso ma di dimensioni compatta e sancisce l’inizio di una joint-venture tra Mercedes-Benz e Geely. Uscirà nel 2022 e sarà costruito in Cina». Il concept di questo suv elettrico ‘ccnnessò e ricco di applicazioni elettroniche sarà presentato in anteprima - scrive il magazine specializzato britannico Autocar - proprio alla IAA di Monaco a settembre prima del lancio nel 2022. Di dimensioni paragonabili a quelli della Mini Countryman, la nuova cinque posti dovrebbe essere il modello più grande di Smart fino ad oggi, con una lunghezza di circa 4 metri potrebbe essere equipaggiato con un motore elettrico montato posteriormente con potenza di 268 Cv.

La batteria agli ioni di litio con una capacità inferiore a 70 kWh dovrebbe assicurare un’autonomia (in base al ciclo di prova NEDC cinese) di oltre 500 km. Secondo i termini del loro accordo di joint venture, Mercedes sarà responsabile del design del nuovo suv elettrico, mentre Geely guiderà lo sviluppo e la produzione che sarà localizzata in uno stabilimento nella città cinese di Xìan.