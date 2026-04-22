Smart, torna l'iconica a due posti: svelata in Cina la concept #2. Punta dritto al futuro della mobilità urbana

Una city car che rompe gli schemi e punta dritto al futuro della mobilità urbana: con la Smart Concept #2, Smart riporta al centro la due posti reinterpretandola in chiave elettrica e contemporanea. Un ritorno tanto atteso, soprattutto in Europa, dove Smart negli anni ha conquistato un pubblico di aficionados e amanti dell'auto urbana per eccellenza, soprattutto in Italia, con la città di Roma in testa dove ha registrato un successo senza precedenti. In Cina, durante lo Smart Global Brand Event 2026, il brand ha presentato in anteprima mondiale il prototipo #2, o meglio, non un semplice prototipo, ma una dichiarazione di intenti che segna una svolta nella mobilità urbana: con la Smart Concept #2, Smart riporta sotto i riflettori la sua iconica due posti, reinterpretandola per l'era elettrica con un approccio radicale al design e all'esperienza d'uso.

La vettura è stata svelata in anteprima mondiale nel corso dello smart Global Brand Event 2026, appuntamento che ha messo in evidenza la nuova direzione strategica del marchio. L'evento, ospitato a Pechino, si è sviluppato attorno al tema «Change of Perspectives», sottolineando la volontà del brand di superare i modelli tradizionali della mobilità urbana. In questo contesto, la Concept #2 rappresenta la prima concretizzazione della futura Smart #2 di serie, il cui debutto ufficiale è previsto per ottobre a Parigi, uno dei palcoscenici europei più rilevanti per il settore automotive. Il progetto nasce interamente dal lavoro del team globale di design di Mercedes-Benz, che ha adottato una filosofia stilistica definita «Function becomes Fashion». L'obiettivo è andare oltre la pura funzionalità tipica delle city car, trasformando l'auto in un elemento espressivo e distintivo. La silhouette, compatta ed essenziale, è arricchita da volumi decisi, una livrea bicolore e dettagli ricercati che emergono da superfici traslucide, mentre l'utilizzo di materiali di qualità contribuisce a rafforzare il posizionamento premium.

La Concept #2 è costruita sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), sviluppata per garantire prestazioni elettriche avanzate in un formato urbano. Tra i dati dichiarati spiccano un'autonomia fino a circa 300 chilometri - più che sufficienti per una urban car - e tempi di ricarica rapida in corrente continua che consentono di passare dal 10% all'80% in meno di 20 minuti. Non manca la funzionalità Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni, ampliando l'utilizzo dell'auto oltre la mobilità. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla dinamica di guida in città: la configurazione con ruote posizionate agli angoli estremi della carrozzeria consente di ottimizzare lo spazio interno, mentre il raggio di sterzata di appena 6,95 metri garantisce un'elevata agilità negli spazi ristretti, rendendo il modello adatto agli ambienti urbani più congestionati. Secondo il ceo europeo Wolfgang Ufer, la Concept #2 rappresenta «la prima visione concreta della reinvenzione della due posti Smart», pensata per rispondere alle esigenze degli automobilisti europei in termini di semplicità, efficienza e praticità. Sulla stessa linea il responsabile del design Kai Sieber, che sottolinea come una city car debba essere anche emozionale e capace di riflettere l'identità di chi la utilizza.

Accanto alla nuova due posti, il marchio ha presentato anche la Smart #6 EHD, segnando l'ingresso nel segmento delle berline fastback premium. Anche questo modello porta la firma del design Mercedes-Benz e si distingue per una linea aerodinamica ispirata allo squalo, abbinata a un abitacolo ampio e orientato al comfort. La #6 EHD è dotata di tecnologia Electric Hybrid Drive a lunga autonomia e sarà inizialmente destinata al mercato cinese. Con queste novità, la gamma Smart continua ad ampliarsi: accanto ai modelli già noti come #1, #3 e #5, il portafoglio prodotti è destinato a crescere fino a cinque vetture entro la fine dell'anno. Una strategia che riflette l'ambizione del brand di consolidare la propria presenza globale, oggi già estesa a circa 40 mercati tra Europa, Cina e altre aree internazionali. L'espansione è supportata da una combinazione di competenze tecnologiche avanzate, sviluppo industriale e collaborazioni strategiche, in particolare nell'ambito della joint venture tra Mercedes-Benz AG e Geely Holding Group. In questo contesto, Smart si posiziona come protagonista nel segmento dei veicoli elettrici intelligenti di fascia premium.

Parallelamente allo sviluppo dei prodotti, il marchio punta anche a rafforzare l'esperienza cliente: a partire dalla metà dell'anno è previsto il lancio in Europa del servizio «Smart care», pensato per offrire assistenza integrata e soluzioni su misura agli utenti della nuova generazione di veicoli. Nel complesso, la strategia delineata a Pechino evidenzia una trasformazione profonda del marchio, che punta a coniugare design, tecnologia e sostenibilità in una visione coerente della mobilità futura. Con la Concept #2 e la #6 EHD, Smart non solo amplia la propria offerta, ma ridefinisce il proprio ruolo in un mercato in rapida evoluzione, invitando utenti e appassionati ad adottare una nuova prospettiva sul modo di muoversi nelle città e oltre.