Smart working secondo Nissan, ecco NV350 Office Pod. L'ufficio si sposta in cerca di relax. Reveal virtuale al Tokyo Show

TOKYO - Ai noti vantaggi del lavoro agile sarà presto possibile aggiungere quelli derivanti dalla possibilità di spostare la 'sede' destinata allo smartworking nella località preferita, vicino ad un potenziale cliente o - all'opposto - in un luogo rilassante, in mezzo alla natura o davanti a un panorama mozzafiato.

Lo strumento per attuare questa inedita strategia arriva da Nissan che - in occasione dell'edizione virtuale del Tokyo Auto Show - ha presentato NV350 Office Pod Concept. Partendo dal noto veicolo commerciale NV350, modificato nel look con l'aggiunta di pannelli ad effetto tridimensionale che ricordano progetti di architettura contemporanea, Nissan ha aggiunto nel volume interno del furgone una 'cellula' (da cui il nome Pod) che può muoversi su un sistema di binari.

La zona ufficio, arredata di tutto punto ed arricchita con una preziosa sedia Herman Miller, può infatti 'sporgere' dalla zona posteriore, diventando una sorta di terrazzino che si affaccerà di volta in volta sul panorama preferito o su un meno rilassante ambito professionale.

Si fa notare un esclusivo elemento di 'confort' sotto al pavimento, costituito da uno schermo che visualizza immagini di acqua o altri elementi naturali, ma anche il portapacchi sul tetto - dotato di lettino e ombrellone - che consente di 'evadere' dall'uffici mobile e godersi una tazza di caffè preparata con la macchina in dotazione.