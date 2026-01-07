Sony Honda Mobility, al centro dell'attenzione del CES 2026 il prototipo Afeela 2026

Sony Honda Mobility ha presentato al CES 2026 di Las Vegas il nuovo Afeela Prototype 2026, confermando l'evoluzione della propria visione di «mobility as a creative entertainment space» e delineando gli sviluppi per il primo modello di serie. Nel corso della conferenza stampa che ha preceduto l'apertura della manifestazione, la joint venture tra Sony e Honda ha mostrato anche Afeela 1 in versione pre-produzione, il primo veicolo destinato alla commercializzazione, con consegne negli Stati Uniti previste entro il 2026. L'azienda ha confermato che le prime consegne di Afeela 1 inizieranno in California nel corso dell'anno, con un'espansione in Arizona nel 2027 e consegne in Giappone previste nella prima metà del 2027. Un modello di produzione basato sul Prototype 2026 potrebbe invece arrivare sul mercato statunitense già nel 2028.

Al centro della strategia di Sony Honda Mobility c'è l'evoluzione del veicolo in uno spazio intelligente e personalizzato, con funzioni avanzate di assistenza alla guida e un'architettura software basata sull'intelligenza artificiale. Afeela Intelligent Drive punta a passare da un livello di guida assistita (Level 2+) a capacità di guida autonoma avanzata (Level 4), mentre l'interazione con gli occupanti è affidata a un assistente conversazionale potenziato. Un elemento distintivo annunciato al CES è il supporto a PlayStation Remote Play: Afeela 1 sarà il primo veicolo a integrare questa funzione che permette di trasmettere giochi da una console PlayStation 5 o PlayStation 4 direttamente nel sistema di infotainment di bordo, utilizzando la connettività del veicolo e gli ampi display interni quando il veicolo è fermo. Accanto a questa integrazione, Sony Honda Mobility punta su un ecosistema aperto di servizi e contenuti con il lancio del programma di co-creazione Afeela Co-Creation, pensato per consentire a sviluppatori e creatori di realizzare applicazioni e contenuti di intrattenimento per l'abitacolo.

L'azienda sta inoltre lavorando su una piattaforma di servizi di mobilità basata su tecnologie blockchain. Il nuovo Afeela Prototype 2026, presentato in anteprima mondiale al CES, amplia il concetto del primo modello con maggiore flessibilità degli spazi e accessibilità, anticipando una futura gamma destinata a un pubblico più ampio e rafforzando il ruolo della tecnologia e dell'intrattenimento nel concetto di mobilità.