Sony Vision-S ev, prosegue sviluppo del prototipo. Nuovi dettagli sull'elettrica che ha effettuato test su strada

ROMA - Prosegue lo sviluppo del prototipo Sony Vision-S EV. Presentato lo scorso anno durante il CES, come progetto che però non avrebbe avuto un seguito nella produzione, il veicolo elettrico Vision-S prosegue tuttavia nelle sue fasi di studio e Sony ha confermato di aver completato il primo test della vettura elettrica nel mese di dicembre. Il Vision-S è stato mostrato con una serie di nuovi video rilasciati da Sony, due dei quali mostrano l’ auto in azione su una pista privata e su strade pubbliche in Austria. Un terzo video, più lungo, rivela più dettagli su come Sony ha progettato e sviluppato l’ auto. Il filmato suggerisce che Sony e i suoi numerosi partner hanno sviluppato il veicolo più di quanto si potesse pensare originariamente.

Il primo di tali sviluppi includono i sensori, che Sony dice sono aumentati in numero fino a 40 e che ora consentono all’ auto di ‘vederè attorno a sé per 360 gradi. Diverse altre funzionalità sarebbero poi in fase di studio, come il controllo gestuale, un assistente vocale, sistemi di intrattenimento per i passeggeri, aggiornamenti over-the-air e una telecamera di monitoraggio degli occupanti. Secondo il gigante elettronico giapponese, l’intero sistema si Vision-S si evolverà continuamente attraverso l’uso ripetuto e l’elaborazione continua dei dati di guida e delle preferenze del guidatore. Se Sony non dovesse procedere poi alla produzione dell’ auto, il progetto potrebbe risultare come un banco di prova e una vetrina per le sue tecnologie automobilistiche.