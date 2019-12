Scarsa visibilità: 7 su 10 automobilisti italiani faticano a guidare di notte

ROMA - Guidare di notte rappresenta un problema per la maggior parte degli italiani a causa della scarsa visibilità della strada, anche con i fari accesi. Lo conferma una ricerca commissionata da Tungsram, produttore di illuminazione automotive, la quale rivela che più di 7 su dieci conducenti italiani (il 72% per la precisione) faticano a vedere la strada di fronte a loro guidando al buio, anche con i fari accesi.

L'indagine, che ha preso in considerazione le abitudini di ben 1.000 automobilisti italiani con domande incentrate su sensazioni rispetto alla guida al buio e sulle loro abitudini di manutenzione della loro automobile, fa emergere che il 46% di tutti gli intervistati si sente più nervoso durante la guida notturna rispetto a quella diurna e che tale condizione è maggiormente avvertita tra le donne (53%).

Nonostante le preoccupazioni per la guida in carenza di luce, alla domanda sui più importanti controlli di sicurezza, solo il 4% degli automobilisti ha dichiarato di controllare gli pneumatici meno di una volta all'anno, ma il triplo degli intervistati (12%) ha confessato di non controllare le luci dell'auto ogni anno per assicurarsi che stiano funzionando correttamente.

L'indagine ha inoltre rivelato che l'84% dei conducenti si sentirebbe più sicuro se i fari della loro automobile illuminassero una maggiore porzione della superficie stradale di fronte a loro, e il 42% afferma che questo aspetto è stato il fattore più importante per determinare l'acquisto di nuove lampadine per il loro veicolo (solo il 13% ha ritenuto il prezzo il fattore chiave).

''Mentre molti preparano la propria auto per l'inverno semplicemente rabboccando il liquido per i tergicristalli e passando alle gomme invernali, controllare che i fari funzionino a dovere, e sostituire le lampadine in caso contrario, è altrettanto importante - ha precisato Stefano Grigiante, Sales Manager Italia di Tungsram Automotive - . Dopo tutto, la visibilità è un fattore di sicurezza fondamentale durante la guida, di giorno come di sera e di notte''. Le lampadine automotive a marchio Tungsram arriveranno presto sul mercato italiano, sostituendo il marchio GE (General Electric). Il produttore europeo produce un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione automotive approvate dai costruttori automobilistici per il primo impianto e per i settori di vendita al dettaglio e della distribuzione aftermarket.