Sparco lancia il Wild Camping 2026: il nuovo progetto welfare che punta alla natura per i figli dei dipendenti

VOLPIANO - Sparco amplia il proprio impegno nel welfare aziendale con il lancio di Wild Camping 2026, una nuova iniziativa dedicata alle famiglie dei dipendenti e pensata per offrire ai più giovani un’esperienza formativa immersa nella natura. Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nella strategia dell’azienda torinese volta a valorizzare il benessere delle persone e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità aziendale, coinvolgendo direttamente i figli dei collaboratori.

L’iniziativa si rivolge ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni e si svolgerà presso Future is Nature, a Sala Biellese, nel cuore della Serra Morenica. Il programma sarà articolato in due turni, dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno, grazie alla collaborazione con Educazione Outdoor. Inserito all’interno del piano welfare di Sparco, il progetto sarà completamente gratuito per le famiglie dei dipendenti, confermando la volontà dell’azienda di investire in attività che abbiano un impatto positivo sia sulle persone che sulle relazioni che si sviluppano all’interno dell’ambiente lavorativo.

Wild Camping nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza lontana dalla routine quotidiana, trasformando la natura in uno spazio di apprendimento, crescita personale e condivisione. Durante le giornate previste dal programma, bambini e ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a escursioni, attività di orientamento, giochi di gruppo e laboratori esperienziali. Non mancheranno inoltre esperienze particolarmente coinvolgenti come il tiro con l’arco, i pernottamenti in tenda e le tradizionali serate attorno al falò, tutte attività studiate per favorire l’autonomia, la curiosità e la capacità di lavorare in squadra sotto la supervisione di istruttori qualificati.

Il percorso si concluderà con un Family Day, una giornata speciale dedicata alla condivisione dell’esperienza con le famiglie. Attraverso attività ispirate alla vita all’aria aperta, genitori e figli potranno rivivere insieme i momenti più significativi del camp e consolidare il legame creato durante il soggiorno.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partner coinvolti nell’iniziativa. «Siamo molto entusiasti di questa nuova collaborazione con Sparco per la realizzazione del primo Sparco Wild Camp e ci auguriamo possa diventare un appuntamento destinato a crescere anno dopo anno - ha affermato Gregory Actis, fondatore di Educazione Outdoor - Ci piace l’idea che questa esperienza possa creare un ponte tra bambini, bambine e famiglie, generando connessioni che vadano oltre il contesto lavorativo e rafforzino il senso di comunità anche tra colleghi».

Anche Sparco ha sottolineato il valore del progetto come strumento per promuovere la crescita dei più giovani e consolidare la cultura aziendale. «Continuiamo il percorso virtuoso di welfare aziendale con un’iniziativa che vuole generare valore per i figli e le figlie dei nostri dipendenti - ha dichiarato Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco - Con lo Sparco Wild Camp i ragazzi e le ragazze potranno vivere un’esperienza unica in cui sperimentare lo spirito di squadra e la condivisione a contatto con la natura».

Con Wild Camping 2026, Sparco conferma quindi una visione del welfare che va oltre i tradizionali strumenti di supporto, puntando su esperienze capaci di favorire la crescita personale, il contatto con l’ambiente e la costruzione di relazioni autentiche. Un progetto che mette al centro le famiglie e che testimonia come l’attenzione verso il capitale umano possa tradursi in iniziative concrete, innovative e orientate al futuro.