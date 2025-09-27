Sparco Teamwork: sicurezza e stile in movimento con le nuove scarpe Willen, Luton e Linford

VOLPIANO – Parli di Sparco e pensi subito al Motorsport. Ma ciò che realizza l’azienda piemontese non è incentrato esclusivamente al mondo delle corse. Anzi, proprio come le auto, ciò che si prova e viene stressato in pista diventa un prodotto valido per ogni ambiente di lavoro. È il caso delle nuove scarpe Sparco Teamwork che rappresentano la naturale evoluzione di un percorso che nasce dal motorsport e approda nel mondo dei dispositivi di protezione individuale.

Nelle nuove calzature Willen, Luton e Linford non c’è solo la ricerca al fine di raggiungere un’elevata sicurezza, ma anche l’attenzione al comfort e allo stile. Tutti elementi che hanno reso Sparco un marchio di riferimento nelle competizioni e che ora trovano spazio anche nei contesti professionali più esigenti.

Il modello Willen si distingue per la leggerezza e l’impostazione dinamica di una scarpa che richiama il mondo del running, ma è dotata di tutte le certificazioni necessarie per garantire protezione in ambienti di lavoro complessi. L’intersuola in EVA assicura un effetto ammortizzante che riduce l’affaticamento durante le lunghe ore in piedi, mentre la tomaia seamless in tessuto microforato lascia respirare il piede senza sacrificare la resistenza.

La suola con tecnologia Twist Tech, caratterizzata dal disegno a zig-zag, è il cuore del progetto: flessibile, stabile e capace di offrire aderenza su una grande varietà di superfici, risulta essenziale per chi lavora in movimento costante. Completano il quadro il puntale in vetroresina amagnetico, la fodera interna traspirante e la conformità alla normativa EN ISO 20345:2022, a conferma di un approccio che mette sicurezza e funzionalità sullo stesso piano.

Accanto a Willen, i modelli Luton e Linford si collocano nello stesso solco concettuale, ma rispondono a esigenze differenti, mantenendo però la stessa filosofia. Anche in queste versioni l’ispirazione sportiva è evidente, dalle linee snelle alla scelta dei materiali tecnici, mentre la struttura è pensata per offrire un equilibrio tra protezione e libertà di movimento. Che si tratti di officina, logistica, cantieristica leggera o lavori di assemblaggio, la gamma Teamwork garantisce un appoggio sicuro e una calzata studiata per durare nel tempo.

Sparco ha trasportato nella linea di calzature da lavoro lo stesso know-how sviluppato in decenni di motorsport, traducendo in linguaggio tecnico e industriale ciò che nelle corse significa controllo, grip e resistenza. Non è un caso che il design delle scarpe risulti curato e immediatamente riconoscibile, perché lo stile diventa parte integrante della funzione: chi le indossa può sentirsi a proprio agio anche fuori dall’ambito professionale, senza rinunciare a un’immagine contemporanea.

La campagna di comunicazione che accompagna il lancio di Willen, Luton e Linford ha voluto sottolineare proprio questo aspetto, mettendo al centro non solo la sicurezza ma anche il piacere e l’orgoglio di indossare un prodotto che unisce tecnologia e personalità. Tuttavia, al di là della promozione, ciò che emerge è la concretezza di calzature concepite per migliorare la qualità del lavoro quotidiano, ridurre la fatica e offrire la certezza di una protezione reale.

Disponibili in diverse varianti di colore e già distribuite attraverso i canali ufficiali Sparco, le nuove scarpe Teamwork rappresentano una proposta che guarda oltre il concetto tradizionale di scarpa antinfortunistica. Sono strumenti di lavoro ad alte prestazioni, ma anche oggetti di design che raccontano un modo diverso di vivere la professione: con lo stesso spirito che accompagna i piloti in pista, fatto di attenzione al dettaglio, desiderio di affidabilità e ricerca costante della massima performance.