Lo spettacolo dei motori al via: F1, MotoGp e Superbike, su Sky Sport 1.800 ore di sfide live

Riparte su Sky, e in streaming su Now, lo spettacolo dei motori. In programma, per la nuova stagione del motorsport, oltre 1.800 ore di sfide live e l'esclusiva dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike per un totale di 41 weekend di gara su Sky Sport, che racconterà più di 17 campionati e oltre 200 gare, alcune in chiaro su TV8. A raccontare la rivoluzionaria stagione di F1, che quest'anno vive il cambio regolamentare più radicale di sempre, il team editoriale guidato da Carlo Vanzini, in cabina di commento per tutto l'anno con Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. Mara Sangiorgio e Davide Camicioli si alterneranno tra studio e circuito, mentre i commenti tecnici saranno affidati a Matteo Bobbi e Vicky Piria.

L'analisi post gara sarà affidata a Fabio Tavelli e al suo ormai storico Race Anatomy F1, mentre la rubrica Hot lap racconterà cosa si prova ad essere seduti accanto a un pilota di F1, per far vivere agli appassionati le stesse emozioni che si provano in pista. Riparte la caccia al titolo anche nella MotoGp, raccontata da Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà i pre e i post gara dallo Sky Truck; confermati gli inviati ai box Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, quest'anno affiancati anche da Ludovica Guerra. Commenteranno invece Moto2 e Moto3 Rosario Triolo e Mattia Pasini, che condurrà anche una nuova rubrica dedicata alla tecnica motociclistica, 'Techno', e sarà sulla griglia del MotoGp prima del via. Per affrontare a freddo i temi del Gran Premio Cristiana Buonamano sarà sempre alla guida di Race Anatomy MotoGP.

Per la Superbike sono pronti in cabina di commento Edoardo Vercellesi e Max Temporali, mentre Lucio Rizza e Marcello Puglisi saranno le voci di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup, mentre la F1 Academy sarà affidata a Andrea Sillitti e Vicky Piria. Torna il Wec, con il commento di Matteo Pittaccio, Marco Nesi e Biagio Maglietti. E ancora, al commento del GTWC ci sarà Ivan Nesta, mentre per il Wrc ci saranno Lucio Rizzica e Rosario Triolo, insieme alle spalle tecniche Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario D'Esposito. Per l'Ntt Indycar Series, in cabina di commento ci saranno Biagio Maglienti e Matteo Pittaccio. Nella Casa dei Motori quest'anno su Sky Sport arrivano tante interviste esclusive. Il primo appuntamento è oggi pomeriggio con il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli nello speciale «Attacco Mondiale».

Sky Sport 24 sarà come sempre la finestra sui circuiti con news, interviste e studi dedicati. In particolare, il lunedì e il martedì sul canale all news saranno i giorni di Reparto Corse, la rubrica che riepiloga i momenti chiave del week end appena trascorso. Marta Abiye e Paolo Beltramo cureranno lo spazio dedicato alla MotoGP, mentre i temi di F1 verranno sviluppati da Davide Camicioli e Matteo Bobbi. Contenuti speciali saranno disponibili anche on demand per tutta la stagione, mentre una copertura non stop sarà garantita anche dalle sezioni dedicate del sito SkySport.it e dagli account social ufficiali di Sky Sport.