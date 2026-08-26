Sportage Trifuel lanciata sul mercato nel 30° anniversario dell’accordo di collaborazione tra Kia e BRC

La Kia Sportage Trifuel è stata lanciata sul mercato nel 30° anniversario dell’accordo di collaborazione tra la casa coreana e BRC, l’azienda di Cherasco (Cuneo) che fornisce gli impianti prodotti dal colosso Westport Fuel System, leader mondiale nelle soluzioni per carburanti alternativi. Vale la pena ricordare che con il gas aumentano i consumi (circa 10-20%), ma l’aumento è compensato dal prezzo alla pompa più contenuto, che permette di abbassare i costi di esercizio, soprattutto quando il contributo elettrico è limitato.

La KIA Sportage Trifuel viene proposta in tre livelli di allestimento: Business, Style e Black Edition, con prezzi da 40.000 a 44.750 euro. Nel prezzo di partenza sono compresi guida autonoma di livello 2, smart key e fari Full LED anteriori e posteriori. La Style prevede cerchi in lega da 18”, vetri posteriori oscurati, Blind Spot Monitor, ricarica wireless per smartphone e vernice inclusa nel prezzo. La Black Edition si distingue per parti esterne in nero lucido, barre sul tetto, vetri scuri, calotte degli specchietti, cerchi da 19” e tetto panoramico.

La Sportage Trifuel rientra nel piano di innovazione di KIA, marchio coreano di proprietà Hyundai che vende circa 3 milioni di veicoli l’anno e mira alla diffusione di veicoli elettrici ed elettrificati. Per questo sta sviluppando una gamma crescente di servizi di mobilità e incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo a esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi. Il claim del brand – “Movement that inspires” – rispecchia la volontà di essere di ispirazione per i clienti attraverso i suoi prodotti, tecnologie e servizi.