Spoticar, l’usato secondo Stellantis. Controlli severi e garanzie per veicoli di qualsiasi marchio

TORINO - Il mondo Stellantis consolida la presenza nel mercato dell’usato con Spoticar, per l’acquisto sia online sia in concessionaria. La rete dei concessionari aderenti mette il cliente al riparo da sorprese derivanti dalla vita precedente del veicolo. Infatti, per quanto riguarda la vendita, vengono seguiti gli stessi processi che si applicano per una vettura nuova, con venditori dedicati e dalla specifica formazione e la garanzia è assicurata su veicoli con anzianità fino a 10 anni. Severi gli standard, con 100 controlli per sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria, emissioni e certificazione del chilometraggio di ogni singolo veicolo. Nessun costo di manutenzione è previsto per 12 mesi e nei primi 15.000 chilometri dall’acquisto.

La garanzia include anche il soccorso stradale, con veicolo sostitutivo gratuito in caso di panne, rientro a casa ed eventuale soggiorno in albergo. Con la formula ‘soddisfatto o rimborsatò Spoticar offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti. Attraverso Spoticar.it è possibile effettuare la ricerca di auto e veicoli commerciali usati. Prevista anche la possibilità di acquisto a rate con con varie forme di finanziamento, dal tasso zero fino a prodotti mini rata oppure rate posticipate fino a 90 giorni.