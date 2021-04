Spring, la Dacia che fa primavera. La casa romena presenta l'auto zero emission più accessibile del mercato europeo

Nata in Romania nel 1968 e acquisita da Renault nel 2004, con lo scopo di creare auto dal miglior rapporto qualità/prezzo, Dacia è oggi una realtà in continua espansione. Ha più di 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo e vanta una gamma ampia e variegata, ora ancora più ricca grazie all’arrivo della prima vettura elettrica che ha, di fatto, segnato l’inizio di una nuova era. Si chiama Spring e con un prezzo di partenza di 9.460 euro (dopo detrazione dell’ecobonus e in caso di rottamazione) si propone come il veicolo a zero emissioni più accessibile del mercato europeo; è già in vendita nelle concessionarie con le prime consegne previste a settembre.

Lunga 3,73 metri e dotata di 5 porte e 4 posti disponibili, sarà commercializzata in tre versioni: una per il mercato tradizionale, una per il car-sharing e una cargo per le “consegne dell’ultimo miglio”. La Spring monta un propulsore elettrico associato a una batteria da 26,8 kWh, capace di garantire una potenza massima di 44 cv (33 kW), un’autonomia di 225 km (WLTP) e una velocità massima di 125 km/h. La ricarica richiede circa 1 ora per l’80% di energia su colonnina da 30 kW, circa 5 ore per il 100% su Wallbox da 7,4 kW, 8 ore per il 100% su Wallbox da 3,7 kW e 14 ore per il 100% su presa domestica da 2,3 kW. Per quanto riguarda il design, la nuova citycar elettrica si ispira chiaramente al mondo dei Suv, con linee muscolose, passaruota larghi, gruppi ottici a LED (al posteriore con la nuova firma luminosa a Y), maggiore altezza da terra (150 mm), ski posteriori e sottoscocca anteriore rinforzato.

La dotazione di serie prevede, tra le altre cose, i finestrini elettrici, il display digitale da 3,5’’, il riconoscimento vocale Google o Apple, il Cruise Control e la frenata d’emergenza automatica. Mentre a pagamento è possibile aggiungere il clima manuale, i retrovisori elettrici, il sistema di infotainment (con touchscreen da 7’’ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) e la ruota di scorta. La capacità offerta dal bagagliaio è di 300 litri, che possono diventare 600 litri se si ripiega il divano posteriore. Con un raggio di sterzata ridotto di 4,8 m, la Spring Electric si rivela perfetta per la città.

Dove può far gola il dispositivo di assistenza al parcheggio (proposto in opzione), che offre un ulteriore aiuto visivo e sonoro grazie a tre radar ad ultrasuoni situati sul paraurti posteriore e alla parking camera. Inoltre, grazie all’App gratuita MY Dacia si possono consultare dallo smartphone in tempo reale i dati sul livello della batteria e l’autonomia restante in chilometri, oltre ad avviare anticipatamente il climatizzatore e a localizzare il veicolo. E quando la Spring Electric è in carica, l’App permette anche di acquisire informazioni sui progressi della ricarica, permettendo in remoto di attivarla o sospenderla.