Spring, nuovo look per la compatta elettrica. Sprint elettrizzante per l'evoluta Dacia Identity

Con la nuova brand identity, lanciata a giugno 2022, Dacia Spring non solo cambia look, ma mostra orgogliosamente il nuovo posizionamento nell’attuale panorama automobilistico. Fedele alle sue linee robuste e compatte, a partire da fine anno la city car si doterà del nuovo logo Dacia Link, posto al centro della calandra e delle ruote dei nuovi veicoli. Composto da una D e una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena, il nuovo emblema si distingue per la semplicità . Nuovo anche il logo in lettering visibile sul posteriore dei veicoli e sul volante, le cui lettere, anch’esse minimaliste, sono alleggerite per mantenere solo i tratti necessari a riconoscerle.

Si aggiungono anche altre evoluzioni del design, come l’introduzione della tinta Schist Grey per le barre da tetto e la nuova tinta Lichen Kaki, le cui tonalità ricordano il muschio e la terra, conferendo un look ancora più outdoor all’intera gamma. In attesa del suo ingresso negli showroom, è possibile ammirare Dacia Spring e il resto della gamma nella sua nuova veste grazie all’innovativa App Dacia AR, per un’anteprima di quello che vedremo su strada a fine 2022.