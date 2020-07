SsangYong, il Suv elettrico arriverà nel 2021. Svelato il teaser di “progetto E100” con design futuristico

ROMA - Arriverà l'anno prossimo il SUV elettrico di SsangYong. La casa automobilistica coreana ha svelato in anteprima il teaser di quello che dovrebbe essere il suo primo EV, sviluppato con il progetto denominato E100 e che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno. La vettura è stata pensata come un famigliare di medie dimensioni, spaziosa e versatile, con un nuovo approccio al design e l'utilizzo di materiali innovativi per potenziarne al massimo l'efficienza. Da un primo sguardo, il disegno generale del SUV si basa su un profilo voluminoso ma aerodinamico. Lo stile, fanno sapere da SSangYong, sarà quello ottimizzato per la guida in città.

Per la massima efficienza energetica, la vettura sarà dotata di cofano interamente in alluminio, inedito per SsangYong, insieme a una particolare linea della griglia del radiatore, per ridurre il peso e migliorare il centro di gravità. Le linee dell'auto si ispirano alla natura, in particolare agli animali che si sono adattati all'ambiente nel corso della loro evoluzione, come è avvenuto ad esempio per le pinne degli squali e la forma delle squame, allo scopo di ridurre l'attrito dell'acqua e del vento. L'entrata in commercio del primo EV di SsangYong è attesa per la prima metà dell'anno prossimo e dalla casa coreana prevedono che potrà costituire un importante elemento aggiuntivo per il mercato, puntando sul design futurista sia all'interno che all'esterno e su un nuovo livello di qualità superiore del prodotto.